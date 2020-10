PS5 : Digital Foundry donne de nouveaux détails sur l'interface

Il y a quelques minutes maintenant, PlayStation permettait enfin de savoir à quoi ressemblera l'expérience utilisateur sur sa prochaine console, qui arrive dans environ un mois. Des confrères britanniques ont pu décortiquer l'interface de la PS5.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous nous familiarisons avec la Xbox Series X et que vous pouvez tout savoir ou presque la concernant grâce au dossier ultra complet de l'ami Romain. En ce qui concerne la PS5, malheureusement, nous ne sommes pas encore dans les plans de Sony. Mais Digital Foundry, si.

La branche technique d'Eurogamer a pu, fort logiquement au regard de son sérieux et de son expertise, passer un peu de temps avec l'UI de la PS5, de manière à nous livrer des informations importantes et non des comparatifs piégeux.

Ainsi apprend-on que la présentation générale de cette interface, dont le système de cartes semble séduire, apparaît en 4K native, avec un support HDR. Les captures effectuées grâce à la touche dédiée de la DualSense permettent d'obtenir des vidéos et screenshots dans cette résolution.

Parce que tout a été pensé pour un accès le plus rapide possible, certaines applications sont désormais intégrées au système, comme le PlayStation Store - ce qui pourrait signifier la fin de l'ère de l'attente pour dépenser son oseille. Passer d'un jeu à un autre devrait prendre environ 8 secondes.

Bonne nouvelle pour les possesseurs de versions boîtes qui joueraient déconnectés : Hideaki Nishino, vice-président sénior de Sony Interactive Entertainment, confirme qu'être connecté pour appliquer des patchs ne sera jamais obligatoire -sauf pour les jeux en ligne, cela va de soi - sur la PS5 pourvue d'un lecteur physique. Comme sur PS4.

Enfin, un petit mot sur l'Official Game Help, qui se présente sous la forme de vignettes vidéos d'aide, contextuelles, dans les cartes des jeux. Mais sans spoilers. Cette option qui ne s'appliquera pas à tous les titres sera exclusive aux abonnés PlayStation Plus.

Il nous tarde de constater tout ceci par nous-mêmes. On espère avoir l'occasion de vous en parler avant la sortie de la PS5, programmée pour 19 novembre chez nous, soit sept jours après nos amis américains, australiens, néo-zélandais, japonais et coréens. Mais ça, seul Dieu nous dira si c'est possible.