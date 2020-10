Belkin annonce des accessoires MagSafe pour iPhone 12

Les smartphones de la gamme iPhone 12 ne sont pas encore arrivés que, déjà, une multitude d'accessoires sont déjà disponibles à l'image de ceux de Belkin compatibles avec la très magnétique technologie MagSafe.

Belkin a annoncé ses accessoires MagSafe pour l'iPhone 12. Il s'agit d'un lot multiple qui comprend : un chargeur sans fil 3 en 1 pour le trio iPhone, AirPods et Apple Watch, un support pour voiture et une protection d'écran.

Le chargeur sans fil 3 en 1 nommé Boost Charge Pro à la particularité de pouvoir charger trois appareils en même temps, à savoir l'iPhone 12, l'Apple Watch et les AirPod. Le chargeur peut charger en mode sans fil l'iPhone 12 à 15 W de puissance, avec au choix une orientation paysage et portrait. Ca permet de pouvoir continuer d'utiliser l'appareil comme on veut pendant sa charge.

Les AirPods eux, peuvent être chargés avec la base de chargement (voir photos de notre galerie) pendant qu'un chargeur Apple Watch s'occupe aussi du ravitaillement. Et comme nous sommes en 2020, un voyant LED indique l'état de charge des appareils. Le chargeur sera disponible pour 149,99 euros à la fin de l'année.

Plus de protection

L'IPhone 12 est plus résistant pour autant il est toujours utilise de lui adjoindre une coque de protection. Ainsi Belkin propose sa protection UltraGlass en verre renforcé d'aluminosilicate de lithium. Cela a pour objectif d'améliorer encore un peu plus la résistance aux rayures. Ces protections seront disponibles entre 39 et 45 euros sur Apple Store et dans les magasins physiques Apple.

Enfin le dernier accessoire concerne la voiture avec un support qui permet de se poser sur un système de ventilation/climatisation de n'importe quelle automobile. Le prix sera de 39 euros plus tard dans l'année.