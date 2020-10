Ghost Story Games : Le prochain jeu de Ken Levine serait bien avancé

En attendant que le prochain BioShock en développement chez Cloud Chamber daigne montrer le bout de sa truffe humide, l'enquête sur le nouveau projet des ex-Irrational Games continue. Et grâce à des fins limiers, on a retrouvé sa trace.

Ghost Story Games travaille depuis un bon moment sur son premier jeu. Le studio, fort d'un peu plus de trente personnes, n'a toujours rien dévoilé plus de trois ans après sa création. C'est long. Et ce ne sont pas les rares déclarations de son fondateur, Ken Levine, créateur de BioShock, qui nous donneront du concret sur ce qui s'annonce comme un FPS teinté de RPG dans un univers Science-Fiction.

Gamespot a déniché, sur le site de Take Two, une offre d'emploi qui en dit un tout petit peu plus sur l'avancée des opérations. Ou plutôt disait. Il était écrit que le projet en question se trouvait à "un stade avancé de sa production". Bizarrement, la formulation a été changée peu après la parution de l'article sur le site américain pour expliquer qu'il était "toujours en production".

Une modification qui laisse penser qu'on veut continuer à entretenir le secret et ne pas donner de faux espoirs au sujet de ce jeu non-annoncé dont on attend des nouvelles depuis, au moins, 2018. Et une annonce en fin d'année, est-ce envisageable ? Allez savoir.