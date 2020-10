SEGA annonce un Yakuza à la sauce Streets of Rage, ça arrive vite et c'est gratuit

Il n'est pas rare que des joueurs de Yakuza parlent de la série de Toshihiro Nagoshi comme d'une version moderne (et en 3D) de Streets of Rage. Il n'est par ailleurs pas rare de trouver en ligne des visions d'artistes montrant ce que pourrait donner un Yakuza à la sauce Beat 'em All à l'ancienne. Pour ses 60 ans, SEGA a décidé d'aller plus loin en concrétisant ces visions.

À voir aussi : Yakuza 0 enfin traduit en français... par un fan, les infos

SEGA vient, à la surprise générale, d'annoncer la sortie prochaine de Streets of Kamurocho, un Beat 'em All 2D à l'ancienne se déroulant dans l'univers de Yakuza. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce jeu sera proposé gratuitement dans le cadre des festivités virtuelles organisées pour les 60 ans de SEGA.

Dans Streets of Kamurocho, le joueur peut incarner Kazuma Kiryu ou Goro Majima (et, à en croire les screenshots du jeu, un personnage caché) afin de casser du brigand dans les rues du quartier rouge de Tokyo. Pour ceux qui le souhaitent, le jeu est jouable en coopération locale. Pour info, Streets of Kamurocho est développé par Empty Clip Studios, le studio derrière Dead Island Retro Revenge, un autre demake.

Précision importante, Streets of Kamurocho ne sera disponible que pendant une durée (très) limitée et ne sera proposé que sur Steam. Les joueurs intéressés pourront récupérer le jeu entre les 17 et 19 octobre prochains.

Que pensez-vous de cette annonce ? Comptez-vous récupérer le jeu ? Aimeriez-vous que SEGA le sorte sur d'autres plates-formes ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.