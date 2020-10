Red by SFR : Profitez d'une offre exceptionnelle jusqu'au 19 octobre seulement !

Avec la rentrée, c'est toujours la même histoire : pour mieux repartir du bon pied, on a envie de tout changer ! Mais parce qu'il n'est pas toujours facile de renouveler sa garde-robe et son smartphone en même temps, voici Red by SFR, l'offre mobile qui permet de toujours garder le contrôle sur son budget.

Cet article est un contenu sponsorisé

Choisir le forfait RED by SFR, c'est s'assurer un service de qualité à un prix mini : garanti sans engagement, il vous offre tous les avantages d'un forfait complet comprenant appels, SMS et MMS illimités, et d'un forfait Internet de 80 Go de données, pour exploiter au quotidien des nombreuses fonctionnalités de votre smartphone. Proposé à seulement 14 euros par mois, il s'adapte à toutes vos envies !

J'en profite !

Ne choisissez plus entre économies et performances

Avec RED by SFR, tout est simple, tout est clair : malgré tous ses avantages, votre forfait ne verra pas son prix doubler au bout d'un an ! Choisir Red by SFR, c'est la garantie de ne jamais avoir de mauvaises surprises. Et parce que vous avez aussi le droit de changer d'avis, consultez votre compte et adaptez en un clin d'oeil vos options avec l'application RED & Moi. En France ou à l'étranger, vos consommations sont accessibles à tout moment, et une aide personnalisée vous sera apportée en cas de besoin grâce aux conseillers de la Team RED. Vous avez la bougeotte ? Pas de problème : votre forfait Red by SFR vous suit partout, et vous offre 10 Go de données depuis l'Union Européenne ou les DROM.

Jusqu'au 19 octobre, votre abonnement est ainsi proposé au prix exceptionnel de 14 euros par mois au lieu de 17 euros, soit une économie de 36 euros dès la première année.

Quelque soit votre profil, avec RED by SFR, vous êtes sûrs de faire des économies : jusqu'au 19 octobre, votre abonnement est ainsi proposé au prix exceptionnel de 14 euros par mois au lieu de 17 euros, soit une économie de 36 euros dès la première année. Dépêchez-vous : il ne vous reste plus que trois jours pour en profiter !

Le smartphone de vos rêves à prix mini !

RED by SFR, ce n'est pas qu'un forfait, ce sont aussi des offres incroyables sur les meilleurs smartphones du marché, à prix cassé. Grâce à l'offre Téléphones reconditionnés, changez votre smartphone pour un modèle haut de gamme, comme le Samsung Galaxy Note 9 proposé à seulement 379 euros, ou l'iPhone 8 Plus pour seulement 399 euros ou encore le Galaxy S10 à 529 euros. Vous en voulez encore ? Alors profitez d'une remise supplémentaire sur l'iPhone 7 d'Apple et ses 30 euros de rabais supplémentaire !

Avec votre forfait Red By SFR changez pour le Samsung Galaxy Note 9 proposé à seulement 379 euros.

Avec RED by SFR, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets : trouvez le smartphone de vos rêves, et payez-le en quatre fois sans frais. Choisir un smartphone reconditionné, c'est faire un geste pour la planète tout en ayant l'esprit tranquille : contrôlés et vérifiés par SFR, nos téléphones sont garantis douze mois, et livrés directement chez vous avec leurs accessoires neufs.

J'en profite !

RED by SFR, une offre qui ne vous laisse pas tomber

RED by SFR, c'est l'assurance de profiter à tout moment d'un service haut de gamme qui ne vous laissera jamais tomber. Un problème avec votre mobile ? RED vous en prête immédiatement un autre le temps des réparations, pour ne jamais avoir à se soucier de sa mobilité. Pas besoin de changer de numéro : grâce à votre relevé d'identité opérateur, simplifiez-vous l'avis, et faites enfin baisser votre facture sans jamais rien sacrifier.

Jouez dans le cloud via votre mobile

Vous le savez, avec le cloud gaming de plus en plus répandu, il est désormais bien plus simple de jouer via son smartphone. Comme avec le Gamepass de Microsoft, qui permet un accès illimité à plus de 100 jeux exceptionnels, avec des titres ajoutés en permanence. Il est ainsi possible de jouer directement sur console, PC mais aussi sur tous les appareils mobiles Android dans le cloud (version Bêta).

A ce titre, on vous pose la question concernant cette "nouvelle" manière de jouer, de plus en plus répandue :

Utilisez-vous des manettes ou supports pour jouer sur votre mobile ?

Répondez à cette question via le sondage dans le tweet disponible juste ci-dessous !

[#JeudiSondage] Utilisez-vous des manettes ou supports de gaming pour jouer sur votre mobile ? pic.twitter.com/WAqTcrEyqc - RED by SFR (@REDbySFR) October 15, 2020

Il n'y a plus à hésiter : profitez d'un tarif exceptionnel et changez pour RED by SFR, proposé à seulement 14 euros par mois jusqu'au 19 octobre !

J'en profite !