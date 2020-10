Des RTX 3080 et RTX 3090 en 7 nm pour 2021 ?

Une rumeur venant de Taiwan commence à courir : et si des GeForce RTX 3000 gravées en 7 nm étaient prévues pour 2021 ? C'est ce qu'affirme un rapport provenant directement de DigiTimes.

Entre TSMC et sa gravure en 7 nm ou Samsung et sa gravure en 8 nm, Nvidia a choisi. C'est le coréen qui gagné. Problème, la production ne suit clairement pas la demande. Pire, les stocks de carte graphiques RTX3080 et 3090 ne devraient pas revenir avant 2021. Le manque de processeurs est clairement un problème.

Et pour tenter de résoudre une partie de cette problématique, le site taiwanais DigiTimes explique que le choix du fondeur de semi-conducteurs TSMC serait une solution viable (et envisageable par Nvidia). Apple étant passé à la gravure en 5 nm, cela permettrait à TSMC d'avoir les ambitions nécessaires pour accueillir Nvidia et fournir suffisamment de puces.

La situation serait donc la suivante : la première peut probable serait la cohabitation de cartes graphiques à la fois en 7nm et 8 nm. L'autre solution serait de proposer fin 2021 des modèles SUPER en 7nm.

TSMC seul espoir de Nvidia pour avoir suffisamment de stock ? L'avenir nous le dira.

