Monster Hunter : La première bande-annonce est là, avec un poster

Le temps des teasers maigrichons est terminé pour la nouvelle adaptation d'une licence Capcom par Paul WS Anderson. Place aux trailers plus consistants pour Monster Hunter.

Ah, les dimensions parallèles ! Cela permet de pouvoir faire sa tambouille comme on le veut, sans trop perdre les spectateurs que l'on jugerait peu aptes à comprendre qu'il n'y ait pas une once de de notre réalité ou de références plus ou moins contemporaines à l'écran.

Vous vous souvenez Les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundgren, ou Super Mario Bros. avec Bob Hoskins ? Des chefs-d'oeuvre qui ont su parfaitement user de cette astuce dont découle nombre de séquences et répliques bidonnantes.

Et Monster Hunter prend le même chemin, en décidant d'emmener Milla Jovovich (déjà merveilleuse en capitaine Artemis) et son escouade de soldats dans un univers fantasy où des créatures immenses font la loi. Vous aurez tout : des mitrailllettes, des bestioles qui tabassent des avions, des armes enchantées et du Rathalos plutôt bien rendu.

IGN, qui a pu diffuser la bande-annonce ci-dessus quelques minutes avant qu'elle ne surgisse officiellement, a également partagé la première affiche (voir dans notre galerie d'images ci-dessous). Celle-ci met, comme pour la saga Resident Evil, bien en avant l'actrice américaine. Et nous sommes sûrs que les fans de la licence sont absolument ravis.

Monster Hunter arrive dans les salles américaines en décembre prochain et chez nous le 28 avril 2021. Si tout va bien. Et comme vous le savez...