Clavier Razer Ornata v2 : Une arme parfaite et infaillible pour les gamers

Le constructeur Razer, spécialiste notamment dans le domaine du périphérique pour joueurs exigeants, propose son clavier Ornata v2 qui a pour ambition de proposer aux utilisateurs, de la qualité mécanique à des prix abordables.

Cet article est un contenu sponsorisé

Vous connaissez déjà, on n'en doute pas, les claviers mécaniques et les claviers à membrane. Eh bien Razer propose cette fois un clavier hybride. Son nom ? Le Ornata v2. Hybride car il associe les avantages des touches à membrane et des switchs mécaniques, la Technologie méca-membrane hybride Razer, le tout dans un seul et unique modèle. Il en résulte une frappe similaire à celle d'un clavier à membrane amélioré avec une touche stable lorsqu'elle est enfoncée.

La partie mécanique permet quant à elle d'augmenter la résistance à l'activation en début de course et de provoquer un "click" semblable aux claviers mécaniques traditionnels. Il représente donc un mélange parfait entre la membrane en caoutchouc et les touches mécaniques pour un point d'activation à mi-hauteur au "clic" cristallin.

Je veux en savoir plus!

Une fiabilité extrême

Equipées de la Technologie méca-membrane hybride razer les touches sont rigoureusement testées et validées par des joueurs d'eSport dans des conditions extrêmes afin que les commandes soient exécutées rapidement. Le clavier Ornata v2 promet une durabilité de 80 millions de frappes. Ainsi, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur vos parties et rien d'autre.

Les touches sont rigoureusement testées et validées par des joueurs d'eSport dans des conditions extrêmes.

Comme toujours, les finitions de chez Razer sont synonymes d'exemplarité avec ici un design sobre entièrement de couleur noire mat pour s'adapter à n'importe quel bureau ou n'importe quel set-up gaming. Elégant tout simplement avec en sus une compatibilité totale RGB pour illuminer vos sessions de jeux et correspondre à toutes vos envies.





Un style à votre image

Alimenté par Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs et une suite d'effets quasiment sans limite, rien n'est impossible et tout est configurable via le logiciel Razer Synapse 3. Touche par touche ou zone par zone, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et laisser s'exprimer votre fibre artistique et ceci pour chaque jeu ou application automatiquement !

Je veux en savoir plus!

Un partenaire de jeu idéal

Pour une ergonomie parfaite, le Ornata v2 se dote d'un repose-poignet avec un revêtement en similicuir souple, permettant de sublimer le design de l'ensemble tout en apportant un support parfait à vos mains pendant vos longues sessions de jeu.

En d'autres termes il s'agit d'un allié infaillible et un partenaire de jeu idéal. Pour avoir un bureau toujours impeccable, le clavier propose une option de routage de câble avec un système de rainure permettant de bloquer facilement le câble dans n'importe quelle direction pour avoir un bureau totalement dégagé.

Plus qu'une arme taillée pour le jeu, le clavier Ornata v2 se dote aussi de touches multimédias pour mettre en pause, jouer, passer, réduire la luminosité ou le volume d'un simple effleurement de doigt.

Comme toujours avec les produits Razer vous pouvez entièrement programmer vos touches, créer des macros et différents profils via le très complet logiciel Razer Synapse 3. Ce n'est pas vous qui devez vous adapter au Ornata v2, c'est lui s'adapte à vos besoins pour vous satisfaire totalement !

En bref !

Une fiabilité extrême grâce à la Technologie méca-membrane hybride razer

grâce à la Technologie méca-membrane hybride razer Un style unique grâce à RGB Razer Chroma avec 16,8 millions de couleurs

grâce à RGB Razer Chroma avec 16,8 millions de couleurs Une Ergonomie parfaite avec molette numérique multifonction & touches multimédia.





Je veux en savoir plus!