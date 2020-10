Neo-Geo MVSX : Le bartop arcade SNK pour décembre en France

Nous l'avions découverte cet été avec beaucoup de curiosité et un zeste d'excitation. La mini-borne d'arcade Neo-Geo n'avait alors pas de fenêtre très précise concernant son lancement. C'est désormais chose faite.

À voir aussi : Skies of Arcadia : Le J-RPG fête ses vingt ans, un ex-développeur tease une annonce

Vous en rêviez le jour et la nuit, n'en pouviez plus d'attendre de savoir quand l'Europe, et plus précisément notre magnifique pays qu'est la France, allait pouvoir profiter du bartop Neo-Geo annoncé au cours du mois d'août. Réjouissez-vous : le MVSX Home Arcade d'Unico sera disponible le 4 décembre chez nous, grâce aux bonnes gens de Just For Games.

En précommande dans plusieurs enseignes comme la Fnac, ce boitier d'un peu plus de 63 cm équipé de deux sticks arcade et d'un écran LCD 17 pouces (1280x1024 ratio 4/3) coûte la modique somme de 499,99 euros, auxquels vous pouvez rajouter 99,99 euros dans le cas où vous souhaitez y ajouter une base additionnelle pour que l'ensemble ressemble à véritable borne culminant à 1m45.

Proposant un logiciel interne en français, la MVSX supporte les modes MVS et AES des 50 jeux inclus, qui s'afficheront en HD. Voici les titres en question :

King Of Fighters Collection :

KOF 94

KOF 95

KOF 96

KOF 97

KOF 98

KOF 99

KOF 2000

KOF 2001

KOF 2002

KOF 2003

Metal Slug Collection :

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug X

Samurai Shodown Collection :

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Amakusa's Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

Fatal Fury Collection :

Fatal Fury

Fatal Fury 2

Fatal Fury 3 Road To The Final Victory

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Real Bout Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers

Garou : Mark Of The Wolves

World Heroes & Art Of Fighting Collections :

World Heroes

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Art Of Fighting

Art Of Fighting 3 : The Path of the Warrior

Classic Collection Vol.1 :

Sengoku

Sengoku 2

Sengoku 2001

Savage Reign

Magician Lord

The Last Blade

The Last Blade 2

Kizuna Encounter Super Tag Battle

Shock Troopers

Sports Classic Collection :

Super Sidekicks

Top Player's Golf

3 Count Bout

Baseball Stars Professional

Football Frenzy

Vous savez tout. Et Noël is coming, si vous voyez ce que je veux dire...