Razer DeathAdder V2 : 5 Bonnes raisons pour faire de cette souris votre alliée en jeu

Le constructeur Razer, spécialiste notamment dans les périphériques pour PC et consoles n'hésite pas à revisiter les modèles phares de son catalogue, à l'image de la souris DeathAdder qui a ici droit à une nouvelle version appelée "V2" pour s'assurer d'avoir une place de choix sur les bureaux des joueurs les plus exigeants !

Cet article est un contenu sponsorisé



Ultra-ergonomique

Avec plus de 10 millions de modèles vendus, il était légitime pour la marque Razer de proposer une nouvelle version de sa souris gaming DeathAdder. Modèle haut de gamme de son catalogue, cette dernière propose une ergonomie de choix avec des lignes reconnaissables entre mille et surtout une finition exemplaire. Sa légère inclinaison permet de la tenir aussi bien en palm grip (tenue avec la paume de la main) qu'en finger tip grip, à savoir du bout des doigts.

Elle permet donc de s'adapter à toutes les morphologies, que vous ayez des petites ou de plus grandes mains.

Poids Plume

L'une des grandes qualités de cette souris est son poids... plume ! Jugez plutôt : avec des mensurations de taille mannequin (127.0 mm x 61.7 mm x 42.7 mm), et accusant un poids de 82 grammes sur la balance, la DeathAdder v2 sera aussi ergonomique que légère dans votre main ! De quoi déplacer très facilement la souris, sans crainte de vous provoquer des douleurs à la longue.

Toujours du côté des performances, elle est dotée du capteur signé Razer Focus+ capable de monter jusqu'à 20.000 DPI qui en fait pour l'occasion une "arme" rapide et ultra pointue en jeu. Redoutablement précise, elle est en effet capable d'enregistrer n'importe lequel de vos mouvements de la main. Son capteur est en plus capable de gérer le soulèvement asymétrique, c'est-à-dire de paramétrer la distance de pose et/ou de décrochage du capteur par rapport à sa surface de glisse pour une gestion sans faille.

Rapidité et précision grâce au capteur optique Razer FOCUS+

La vitesse se retrouve jusque dans les switchs de la souris qui ont un temps de réponse de 0,2 millisecondes, ce qui en fait une fois de plus un allié de choix. Ces switchs optiques permettent en plus de supprimer le délai anti-rebond et de supprimer de ce fait les clics indésirables qui peuvent parfois survenir lors de longues sessions de jeu.

Le capteur Razer Focus+ dispose de 20 000 DPI et d'une précision de la résolution de 99,6 %. Les moindres mouvements de votre souris ergonomique seront suivis avec uniformité. Doté de fonctions intelligentes, le capteur devient encore plus précis, permettant d'effectuer un max de headshot.

Technologie Razer Speedflex

Doté d'un câble Razer Speedflex, c'est-à-dire plus flexible, et spécialement conçu pour générer une traînée minimale afin de pouvoir effectuer des mouvements plus rapides et plus fluides. Le contrôle est donc aussi accru pour une maitrise totale. En bref, bien plus qu'un simple câble.

Personnalisable grâce à Razer Hypershift

Enfin, l'une des nouvelles fonctionnalité de Synapse 3 est l'Hypershift qui permet de doubler très simplement le nombre de boutons programmables de la souris. Ce procédé permet ainsi d'associer ladite fonction Hypershift à un bouton qui lorsqu'il est activé donne une seconde signification à tous les autres boutons de la souris. C'est donc un moyen rapide de reprogrammer son périphérique complètement de manière intuitive.

Compatible Razer Synapse

Enfin, la DeathAdder V2 est entièrement compatible avec le logiciel Razer Synapse qui permet de paramétrer l'éclairage RGB de la souris pour avoir un périphérique unique entre les mains. Le logiciel permet aussi de paramétrer les six boutons disponibles et même enregistrer différents profils pour satisfaire toutes vos envies. Enfin si vous avez d'autres périphériques compatibles Razer Synapse, il est même possible de synchroniser l'ensemble pour jouer avec classe et faire briller de mille feux votre bureau.

En bref

Ergonomie Optimale (c'est une DeathAdder !)

(c'est une DeathAdder !) Performance grâce au Switch Optique de la Souris Razer

grâce au Switch Optique de la Souris Razer Poids plume avec ses 82 grammes

avec ses 82 grammes Précision grâce au Capteur optique Razer Focus+

grâce au Capteur optique Razer Focus+ Personnalisable grâce à la technologie Razer Hypershit

Plus qu'une simple souris, la DeathAdder v2 est un véritable allié pour vos jeux, qu'il s'agisse du FPS le plus pointu au jeu d'exploration le plus reposant. Résolument haut de gamme, mettez toutes les chances de votre côté pour être le meilleur, et cela peu importe le moment !

