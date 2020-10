PS5 : Vidéo de gameplay, infos et screenshots inédits pour Spider-Man Miles Morales

Être un jeu cross-génération n'empêche pas Marvel's Spider-Man : Miles Morales d'être un des jeux de lancement de la PS5 les plus attendus. Game Informer en a conscience et en a fait le dossier de couverture de son prochain numéro. L'occasion pour le reste du monde d'avoir des éléments inédits à se mettre sous la dent.

À lire aussi : PS5 : Les joueurs pourraient être "agréablement surpris" par la console

Une fois n'est pas coutume, c'est le magazine américain Game Informer qui a eu la primeur de nouveaux éléments sur un jeu très attendu. Cette fois, il est question de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, et plus particulièrement de sa version PS5. Pour ce qui est des screenshots inédits, ces derniers sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Game Informer a également apporté des précisions sur les modes d'affichage dont Miles Morales disposera sur PS5. Les joueurs auront donc la possibilité de choisir entre un "Mode Performance" et un "Mode Fidélité." Le premier affiche le jeu en 4K dynamique avec un framerate de 60 fps. Le second affiche le jeu en 4K-30 fps avec du ray tracing et d'autres éléments graphiques améliorés.

Bien évidemment, le SSD de la PS5 est lui aussi mis à profit dans ce spin-off de Marvel's Spider-Man. Selon Game Informer, il n'y a pas de temps de chargement dans Miles Morales, même quand le joueur utilise le "fast travel" (c'est à dire quand le héros prend le métro pour aller d'un coin de la ville à un autre).

Enfin, et pour faire le teasing de son nouveau numéro, le célèbre magazine a mis en ligne une vidéo inédite du jeu. Dans cette dernière, il est possible de voir une séquence issue d'une cinématique mettant en scène Miles Morales et Peter Parker ainsi qu'un extrait de combat de boss opposant Miles à Rhino.

Pour rappel, Marvel's Spider-Man : Miles Morales sera disponible sur PS4 et PS5 à partir du 19 novembre prochain.