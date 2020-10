Nacon présente ses manettes Designed for Xbox

Le constructeur français de périphériques qui font plus que correctement le job (n'hésitez pas à aller jeter un oeil aux tests de leurs différents pads sur le site) avait évoqué durant le Nacon Connect une collaboration avec Xbox.

À voir aussi : Xbox Series X : Déjà des consoles dans la nature, une première vidéo d'unboxing

À la manière de Razer avec sa Kishi, Nacon prépare aussi sa manette universelle pour smartphone, pouvant accueillir des appareils Android jusqu'à 6,7 pouces et profiter du cloud gaming en toute tranquillité. Mais aussi des pads dédiés aux prochaines Xbox - et compatibles Xbox One et PC, cela va de soi.

Cette petite famille, Nacon la réunit sous l'appellation Designed for Xbox et tous les détails ont été livrés (voir dans notre galerie d'images ci-dessous) :

MG-X Series by NACON - Le smartphone devient console

Proposant les mêmes commandes des manettes de jeu officielles, les MG-X Series de NACON permettent aux fans de Xbox de profiter d'une expérience optimale sur smartphone.



Solides et sécurisés, les deux contrôleurs MG-X sont dotés de socles ajustables permettant d'accueillir tous types de smartphones Android jusqu'à 6.7 pouces. En quelques gestes, le smartphone s'intègre et se connecte sans-fil (Bluetooth 4.2) au contrôleur, qui assure jusqu'à 20 heures d'autonomie grâce à sa batterie rechargeable intégrée.



Facilement transportable, le MG-X arbore un format compact qui convient à toutes les mains. Avec un design résolument gamer, il donne au smartphone une allure de console portable.



Pour une prise en main encore plus proche des sensations procurées par les manettes habituelles, les joueurs opteront pour le MG-X Pro. Grâce à ses deux poignées et à ses dimensions fidèles aux manettes classiques, il assure confort et sécurité pour profiter des plus grands jeux sur smartphone.

Revolution X et Pro Compact - La personnalisation au bout des doigts

La Revolution continue sur Xbox One et Xbox Series X|S ! La famille de manettes Revolution s'agrandit et accueille son tout premier modèle conçu pour Xbox. Entièrement personnalisable et optimisée pour la compétition sur consoles et PC, la Revolution X concentre tout le savoir-faire de NACON en matière de manettes professionnelles. Fournie avec un logiciel complet pour la création de profils, une pochette de transport, des accessoires pour les joysticks et des poids additionnels, elle séduira les joueurs les plus exigeants.

Avec une ergonomie adaptée au plus grand nombre, la Pro Compact de NACON surprendra les joueurs par ses nombreuses options de personnalisation. En plus de bénéficier de toutes les fonctionnalités classiques de la manette Xbox Wireless Controller, les fans pourront opter pour un mode de jeu standard ou avancé grâce à son application dédiée, disponible sur consoles et PC. Programmation des boutons, réglages des joysticks ou de la sensibilité des gâchettes : ses nombreux paramètres, dignes d'une manette professionnelle, font de la Pro Compact un modèle véritablement polyvalent et accessible. Elle est une alternative de premier choix pour tous les joueurs en quête de confort et de personnalisation.

Tout ceci sera en vente au début de l'année 2021. Les Xbox Series X et S arrivent le 10 novembre prochain.