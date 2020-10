Hyrule Warriors L'Ère du Fléau tease à fond avec un nouveau méchant : La bande-annonce

À défaut de pouvoir mettre les mains sur le très attendu Breath of the Wild 2, les joueurs pourront toujours passer leurs nerfs sur des hordes de Moblins avec l'arrivée prochaine de Hyrule Warriors : l'Ère du Fléau, qui se rappelle à notre bon souvenir avec un teasing qui va donner aux fans une bonne raison de spéculer.

La (courte) bande-annonce du jour nous met aux prises avec Khoga, le chef du clan des Yogas déjà croisé dans Breath of the Wild, dont la prestation française est si pertinente que nous avons tout de même pris la peine de vous mettre la version anglaise, histoire de ne pas rester dessus.

Mais le gusse n'est contrairement aux apparences pas le centre de cette nouvelle vidéo, oh que non. Demeurant sciemment énigmatique, un nouveau protagoniste semble comploter dans l'ombre, et conserve pour le moment toute sa part de mystère... Il n'en faudra pas plus aux fans de la saga pour potentiellement en faire l'un des antagonistes principaux de ce Musō-like.

Mais de qui peut-il s'agir ? De Twinrova ? D'une nouvelle forme du vilain Ganondorf ? Nous vous laisserons nous faire part de vos avis analytiques dans les commentaires ci-dessous. Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est toujours attendu pour le 20 novembre prochain, oui mais sur Switch.