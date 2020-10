Second Extinction : Le FPS Coop' contre des dinosaures lance son accès anticipé

Le Turok-like Second Extinction qui avait été une première fois repoussée de 2020 à 2021 s'offre tout de même un accès anticipé histoire de voir ce qu'il a dans le ventre.

Si vous en avez marre des zombies et que vous avez envie de vous mesurer à des proies et des prédateurs plus gros, Second Extinction ouvre son accès anticipé. Il y est question comme la bande annonce ci-dessus le montre, de manier de grosses armes pour massacrer des dinosaures.

Pour l'heure le jeu permet d'avoir accès à quatre personnages, dix armes, dix types de dinosaures, six missions principales, douze missions secondaires. Suffisamment pour se forger un avis sur la question.

Actuellement on ne sait pas combien de temps le jeu est prévu pour rester en accès anticipé, sachant que Second Extinction est planifié pour 2021 sur PC et Xbox One/Series X & S.