Corsair dévoile son SSD M.2 MP400, en PCIe 3.0 jusqu'à 8 to

Depuis quelques années sur PC, la meilleure chose à faire quand on cherche un système de stockage et de s'équiper d'un SSD NVMe. Corsair en dévoile un nouveau modèle cette semaine.

Cette fois Corsair vise les utilisateurs qui ont de grosses demandes en terme de stockage puisque son nouveau modèle de SSD NVMe M.2 propose du 1 To, 2To, 4 To et même 8 To. Ceux-ci sont en plus particulièrement rapides avec un débit atteignant 3,4 Go/s.

8 To sur un si petit espace devait forcément passer par un nouveau type de mémoire, ainsi Corsair pour y arriver s'est penché sur de la mémoire QLC permettant de stocker 4 bits par cellule contre 3 bits sur de la mémoire plus classique TLC.

Une technologie qui forcément se ressent dans le prix puisqu'il faut débourser 1300 euros minimum pour le modèle 8 To ou encore 600 euros pour le modèle 4 to. Le 2 To est lui proposé à 300 euros et le 1 To 150 euros. Bienvenue dans le futur.