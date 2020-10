League of Legends : Riot Games présente les récompenses de classées de la saison 10

Cette année, ce sont les mains mid et ADC qui seront servis avec un skin Héros de Guerre pour Lucian, offert à tous les joueurs classés au moins Or dans League of Legends.

À voir aussi : League of Legends : Voici les compétences du prochain champion Séraphine

Alors que la saison 10 touche à sa fin, il ne reste plus beaucoup de temps pour espérer monter le ladder et obtenir de meilleures récompenses cette année, ainsi qu'une bannière à montrer tout au long de l'année prochaine.

Lucian est le champion qui aura son skin dédié après avoir dominé la meta tout au long de la saison, surtout sur la midlane en étant un counter efficace pour certains mages, et en moindre mesure, sur la botlane. Les joueurs classés en Or obtiendront son skin Héros de Guerre (seulement disponible de cette façon) et ceux étant dans les divisions supérieures auront des chromas supplémentaires.

Mais les joueurs en bas du ladder auront aussi quelques récompenses, dont la série 1 des Eternels sur Lucian (les succès à afficher sur sa bannière d'invocateur en chargement de partie) ainsi qu'une icône et une bordure aux couleurs de leur division.

Ce n'est pas tout : les participants au mode Clash, nouveauté de cette année après de nombreux reports, recevront une icône, un logo et une bannière en fonction de leur nombre de victoires.

Enfin, dans l'effort de promouvoir le fairplay (denrée rare sur le fameux MOBA), des capsules d'honneur en fonction du niveau de chacun offriront divers items à craft comme des clés, un skin et une emote.

La saison 10 de League of Legends s'achèvera le 9 novembre, pour laisser place à la présaison de 2021 avec le nouveau système d'items mythiques, la refonte du marchand et d'autres nouveautés.