Xbox Series X : Déjà des consoles dans la nature, une première vidéo d'unboxing

Comme vous le savez désormais, la presse et certains "influenceurs" ont accès à la Xbox Series X depuis plus d'une semaine. Et de toute évidence, ils ne sont pas les seuls. En effet, certaines machines ont réussi à passer entre les mailles du filet et sont d'ores et déjà dans la nature.

Plus tôt aujourd'hui, des photos montrant des Xbox Series X sorties d'usine empilées et prêtes à être livrées aux revendeurs sont apparues sur les réseaux sociaux. Et il faut croire que certains chanceux ont réussi à se procurer ces machines fraîchement produites.

Preuve en est, le YouTubeur "Willy Crow" vient de poster une vidéo dans laquelle il est possible de le voir déballer une Xbox Series X toute neuve. Les curieux vont donc pouvoir découvrir comment la console est présentée dans son packaging ainsi que les différents éléments livrés avec elle.

Pour rappel, la Xbox Series X sortira le 10 novembre prochain en France. C'est également à cette date que sera proposée la Xbox Series S. Mais vu le rythme où vont les choses, il ne serait pas surprenant que d'autres joueurs arrivent à se procurer la console avant sa sortie mondiale officielle.