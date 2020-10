RazerCon 2020 : Voilà tout ce que l'on a retenu de la conférence Tech

Cette année les constructeurs y vont tous de leurs conférence, COVID 19 oblige, et c'est ainsi que nous avons eu droit à une RazerCon pas plus tard que ce week-end. Avec évidemment moult annonces et présentations en tout genre. On a fait le point pour vous sur ce qui nous a paru intéressant de retenir.

Nous avons donc eu droit lors de cet événement à un premier aperçu des produits Razer à venir. Le premier d'entre eux n'est autre que le Fauteuil gaming Razer Iskur.

Razer Iskur

Ce fauteuil semble avoir été pensé pour le confort, la santé tout en gardant le design d'un produit Razer. On notera ainsi pour le confort et votre dos; un tout nouveau support lombaire externe unique, avec une mousse de rembourrage haute densité. Le tout est protégé par une couche de cuir synthétique multi-couches.

Le fameux système de soutien lombaires externe offre 26 degrés de personnalisation, pour aider les joueurs à améliorer leur posture durant leurs longues sessions de jeux. Ce soutien permet de réduire les courbatures de la colonne vertébrale, notamment au bas et le milieu de du dos, là où les tensions apparaissent le plus souvent.

La finition du revêtement aspect peau de serpent offre au Razer Iskur un look "gaming" avec en plus le fameux logo du constructeur. Il faudra pour l'acquérir légalement, débourser 499 dollars.

Boîtiers PC gaming Razer Tomahawk

Razer souhaite proposer des boitiers PC avec 2 tailles différentes : Le Tomahawk ATX, une tour de taille standard, et le Tomahawk Mini-ATX qui comme son format l'indique (mini-ATX) est bien plus petit. Les boitiers proposent des panneaux latéraux en verre trempé, rien de bien neuf là-dedans et c'est devenu une norme chez les constructeurs. Cela permet de laisser apparaitre les composants et le RGB (voir notre galerie).

Le reste du boitier est en métal noir mat et le panneau avant est entièrement noir surmonté d'un logo Razer vert lumineux. Vous pouvez retrouver les autres informations sur le sujet par ici. Pour l'instant il n'y a pas de prix connu.

Razer Blade Stealth 13

Nous avons aussi eu l'occasion de voir le retour du Razer Blade Stealth 13 avec plusieurs déclinaisons possibles. Sachant que le duo principal repose sur un Intel i7-1165G7 (11 e géneration) et une GTX 1650 ti qui en fait un PC puissant sans pour autant être un véritable gouffre financier. 2 options pour les écrans sont disponibles : un écran tactile Full HD OLED pour la bureautique et un écran Full HD 120 Hz pour le gaming.

Cela reste de toute façon un Laptop petit format qui a pour objectif d'être multi-tâche.