iPhone 12 : Prix et date en fuite avant la Keynote ?

Comme souvent avant les conférences, les rumeurs et autres envols d'informations précoces sont légion. Apple n'y échappe pas avec déjà les dates de sorties et les prix des nouveaux iPhone plus de 24 heures avant son événement.

Un utilisateur du réseau social chinois Weibo a confirmé certains détails sur les iPhone 12. Le tout a été relayé par l'utilisateur Ice Universe qui se trompe rarement sur le sujet. Il s'agit donc d'une rumeur mais avec tout de même très peu de soupçons.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sortiraient dès ce mardi 13 octobre dans la foulée de la conférence Apple et l' iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max seraient eux disponibles plus tard pendant le mois de novembre. Car ca serait bien l'iPhone 12 "classique" qui serait le fer de lance de l'offre d'Apple avec un tarif assez agressif en comparaison des précédents smartphones de la marque. Cela démarrerait à 799 dollars. Ce qui donnerait :

iPhone 12 avec écran de 6,1 pouces et deux appareils (ƒ/1.6) : 799 dollars

iPhone 12 Pro avec écran de 6,1 pouces ainsi que le fameux LiDAR et un grand-angle avec lentille 7P et un zoom optique 4x : 999 dollars

iPhone 12 mini avec écran de 5,4 pouces et deux appareils (ƒ/1.6) : 699 dollars

iPhone 12 Pro Max avec écran de 6,7 pouces LiDAR et grand-angle avec lentille 7P et un zoom optique 5x : 1099 dollars

Notons que l'iPhone 12, peu importe sa déclinaison, devrait abandonner pour de bon le maintenant trop basique écran LCD pour adopter le OLED Super Retina XDR avec un nouveau verre anti-rayure.

Il ne reste plus qu'à attendre ce mardi 13 octobre à 19h00 pour en avoir le coeur net. La conférence pourra être suivie via ce lien.