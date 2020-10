Guilty Gear Strive se date aussi sur PS5 et dévoile ses nombreuses éditions

Les mordus de versus fighting et de grosses guitares droppées l'attendent de pied ferme : le prochain épisode de la série Guilty Gear s'est ce weekend offert un stream (dont nous n'oserons qualifier la durée) pour dévoiler une toute nouvelle combattante, mais aussi (et surtout) sa date de sortie.

C'est officiel : Guilty Gear Strive viendra donc faire trembler les murs le 9 avril 2021 sur PC, PS4 et PS5, comme le révèle la bande-annonce saturée de ce weekend, qui n'hésite pas à parler de "nouveau départ" pour la licence ayant vu le jour en cette belle année 1998.

Non sans une certaine ironie, la vidéo d'annonce qui nous interroge sur notre propension à toujours nourrir désir un insatiable désir explique également que les acheteurs des éditions Deluxe et Ultimate (respectivement annoncées à 84,99 et 99,99 dollars) pourront profiter du jeu dès le 6 avril 2021. Dura lex...

Le studio japonais en profite pour préciser le contenu des cinq (!) éditions qui seront proposées, et autant vous dire qu'il va falloir s'accrocher :

Édition Standard physique (59,99 dollars) : le jeu de base

(59,99 dollars) : le jeu de base Édition Standard numérique (59,99 dollars: le jeu de base et un accès anticipé à la prochaine bêta ouverte

(59,99 dollars: le jeu de base et un accès anticipé à la prochaine bêta ouverte Édition Deluxe numérique (84,99 dollars) : le contenu suscité auquel s'ajoutera le contenu de le season pass 1 additionnel ainsi que la bande-son

(84,99 dollars) : le contenu suscité auquel s'ajoutera le contenu de le season pass 1 additionnel ainsi que la bande-son Édition Ultimate physique (99,99 euros) au tirage limité : proposera en sus un set de couleurs inédit

(99,99 euros) au tirage limité : proposera en sus un set de couleurs inédit Édition Ultimate numérique (99,99 euros) : y ajoutera l'accès anticipé à la bêta ouverte

Mais ce n'est pas tout, puisque une toute nouvelle combattante en a profité pour faire son entrée dans le roster qui comptera donc 15 personnages au total. La rousse Giovanna semble très à l'aise pour distribuer les coups de pied par centaines aux côtés de son étrange familier lupin baptisé Rei. Chargée de protéger le président des États-Unis himself (Arc Sys ne précise pas lequel), la belle fait forcément à une certaine Cammy, bien que l'un de ses coups fasse plutôt référence au Burning Kick de C. Viper.

Le Season Pass 1 proposera après le lancement du jeu de profiter de cinq nouveaux combattants et de deux nouveaux stages, ainsi qu'un mode scénarisé supplémentaire qu'il nous tarde de découvrir, et ceux qui souhaiteraient rapidement se (re)mettre à la page pourront profiter d'un webcomic disponible gratuitement ici-même, en anglais dans le texte.

La seule inconnue concerne désormais la version arcade du titre, toujours prévue pour 2021 sans plus de précision. Pour le reste, vous pourrez donc actualiser votre skill à la sortie de Guilty Gear Strive le 9 avril 2021 sur PC, PS4 et PS5. Et le 6 pour les gros bourgeois... Avant cela, le 1er janvier 2021 très exactement, un nouveau trailer viendra vous en coller plein les mirettes.