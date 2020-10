Xbox Series X / S : Mettez de la puissance dans vos rêves, avec Daniel Kaluuya (Get Out)

Comme promis hier par Microsoft, une toute nouvelle bande-annonce est arrivée à propos des prochaines Xbox Series X et S, histoire d'occuper le terrain comme jamais, pendant que son adversaire direct demeure plus discret. Pour l'instant.

Cette première vidéo de sa campagne mondiale intitulée "Power Your Dreams" (Donnez-vie à vos rêves les plus dingues), met l'accent sur "l'expérience positive que représente le jeu vidéo pour nous tous". Bref, il s'agit de la première publicité digne de ce noml pour la prochaine console de Microsoft, et ça fait quelque chose. Entrons-nous dans une autre dimension ? Peut-être...

Selon la nomenclature en vigueur et les explications de la firme de Redmond, "Power Your Dreams" veut transmettre l'idée que lorsque nous jouons, que ce soit sur console, PC, ou mobile, nous rêvons. De quoi ? Telle est la question... Mais de jeu vidéo pardi, et de surpuissance aussi. Mais c'est une autre histoire.

La première bande-annonce baptisée "Us Dreamers" met en scène un joueur ou un avatar selon votre choix des mots, joué par le très acteur Daniel Kaluuya (nommé aux Oscars pour les films Get Out ou Black Panther) et nous entraîne dans un voyage pour nous faire découvrir ce que rêver signifie pour les joueuses et les joueurs.

Que signifie rêver pour vous ? Vous avez 6 heures. Et plus si affinités...