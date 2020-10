League of Legends : Séraphine confirmée comme prochain champion, le contenu K/DA en jeu dévoilé

Rendez-vous le 29 octobre et tout au long du mois de novembre pour du contenu K/DA sur League of Legends, mais aussi Legends of Runeterra, Combat Tactique et Wild Rift, la version mobile en bêta.

À voir aussi : League of Legends : La sortie du mini-album de K/DA ALL/OUT est prévu pour le 6 novembre

Séraphine, la star virtuelle qui a été présentée comme le nouveau membre du groupe virtuel de League of Legends K/DA, sera bien le prochain champion à rejoindre la Faille de l'Invocateur. Elle fera son apparition sur les serveurs de test (PBE) demain mardi 13 octobre.

En outre, les skins K/DA de cette année ont été officiellement annoncés et sont déjà arrivés sur le PBE. Akali, Ahri, Evelynn, Kai'Sa et Séraphine auront chacune leur skin dédié pour 2020, dont les splash arts sont dévoilés. Cette année, c'est Kai'Sa qui bénéficiera aussi d'une édition Prestige de son skin, qui pourra être achetée en échange de 2 000 jetons du Mondial, et ce jusqu'au 24 novembre prochain. Les skins débarqueront dans la boutique le 29 octobre. Il s'agira de skins épiques (1 350 RP), sauf pour Séraphine qui aura un skin ultime (pour 3 250 RP et avec trois formes différentes).

Du contenu sera également ajouté sur TFT. Des petites légendes inspirées des skins K/DA pourront être obtenues dès le 12 novembre. Enfin, l'événement sera aussi célébré sur le jeu de cartes de la licence : Legends of Runeterra, avec de nouvelles cartes, un pass d'événement K/DA ALL OUT, un mode de jeu et un plateau dédiés.

La sortie du mini-album de K/DA est prévue pour le 6 novembre. Quelques jours avant, le 31 octobre, les artistes (bien réelles) du groupe virtuel feront un live pour la cérémonie d'ouverture de la finale du World Championship à Shanghai.