Le ZEvent revient cette année et est associée à Amnesty International, dates et infos

Comme chaque année, et malgré la pandémie covidienne, le Zevent - organisé par le très streamer ZeratoR - reviendra cette saison encore précisément les 16, 17 et 18 octobre, oui mais sur Twitch. Café ?

Rappelons que ce marathon de jeux vidéo, lancé en 2016 est d'ordre essentiellement caritatif et permettra, durant cette édition 2020, de récolter des fonds pour Amnesty International. Quelle classe.

Comme vous le savez sûrement, sauf si vous êtes un "sans masque", et fier de l'être, la communauté devra jouer un rôle encore plus essentiel et être ultra soudé pour apporter le soutien nécessaire à cet événement.

Ce Zevent 2020, lancera donc sa cinquième édition, et promet pas moins de "50 heures de divertissement en direct et sans interruption" de la part de plus de 50 streamers français les plus influents et les plus populaires. Comme convenu par les instances, chacun des participants pourra diffuser du contenu sur sa propre chaîne, ce qui signifie que chacune des communautés des streamers pourra interagir, s'engager et participer.

Pour cette édition 2020, ZeratoR sera accompagné de 40 streamers dont MisterMV, Kamet0, Domingo, Locklear, Gotaga, Doigby, Squeezie, Mickalow, JDG, Sardoche, Antoine Daniel et bien d'autres.

Bien entendu, Covidisme oblige, et afin d'assurer la sécurité de tous, le dispositif sanitaire est strict :

Les 85 personnes concernées devront obligatoirement passer un test PCR

Le port du masque sera obligatoire sur place, dans tous les espaces publics

Les participants devront entrer en semi / confinement partiel jusqu'à l'événement

Le gel hydroalcoolique sera disponible sur tout le site et devra être utilisé régulièrement

Ca ne rigole pas...

Rappelons, pour finir, qu'à ce jour, l'événement et sa communauté ont permis de récolter la somme de 5,275 millions d'euros.