Star Citizen annonce son alpha 3.11 en vidéo, et détaille ses améliorations

Star Citizen continue de mettre à jour son alpha, et c'est aujourd'hui au tour de la mise à jour 3.11 d'être déployée avec pas mal de nouveautés au programme.

À voir aussi : Star Citizen : Un nouveau trailer pour présenter les nouveautés de l'alpha 3.10

Cette nouvelle mise à jour de Star Citizen est l'occasion d'apporter un peu de nouveautés en terme de contenu. Comme vous pouvez le voir dans la bande annonce ci-dessus, le combat à pied reçoit quelques améliorations : il est désormais possible d'utiliser de nouvelles armes de lancer comme des grenades, et de nouvelles armes dites "de grande puissance" font aussi leur apparition.

L'expérience utilisateur est elle aussi améliorée avec l'arrivée d'une toute nouvelle interface pour l'inventaire, histoire de rendre l'ensemble plus clair et optimisé. L le studio Cloud Imperium s'est appliqué à améliorer toute la partie artistique des planètes (luminosité, textures et divers nouveaux effets visuels).

Chris Roberts (fondateur de Cloud imperium) déclare à propos de cette mise à jour :

Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté Star Citizen car il marque à la fois le lancement de l'Alpha 3.11: High Impact Update et le début de la célébration de l'anniversaire de Star Citizen.



Nous avons passé huit années incroyables à construire cet univers avec l'une des communautés les plus incroyables du jeu vidéo. Bien que nous ayons fait d'énormes progrès dans la création d'un univers totalement immersif comme jamais auparavant dans un jeu, rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien et le dévouement de notre communauté. Au nom de tout le monde chez Cloud Imperium Games, j'aimerais partager nos remerciements et notre gratitude pour votre soutien. Nous sommes vraiment honorés et avons hâte de continuer le voyage ensemble.

Rappelons que le projet Star Citizen, débuté en 2012, ne possède pour l'heure toujours pas la moindre date de sortie.