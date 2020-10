Final Fantasy XVI : Le producteur confirme certains éléments du scénario et nous donne rendez-vous

Square Enix jouerait-il avec les nerfs de ses fans ? Annoncé à la semi-surprise générale lors du dernier PlayStation 5 Showcase, Final Fantasy XVI nous avait aussitôt "donné rendez-vous" (à lire avec la voix de Trazom) à 2021 pour découvrir de plus amples informations. Mais l'éditeur un brin taquin s'amuse une nouvelle fois à nous teaser. Avec trois fois rien ?

À voir aussi : Yakuza Like a Dragon présente ses nombreuses activités annexes en français !

En effet, après avoir découvert hier l'avancée du développement via une offre de recrutements sur le site de Square Enix, le prochain numéro de l'hebdomadaire Famitsu à paraitre dévoilera tout de même quelques bribes exclusives du prochain volet de la série, quitte à surtout gloser autour de la première bande-annonce que vous connaissez déjà par coeur.

On y apprend ainsi que le protagonistes de Final Fantasy XVI sera bel et bien le chevalier chargé de protéger le jeune Joshua, un garçon capable de soigner les corps dans un monde sans cristaux. Comme vous l'aviez déjà constaté, les invocations occuperont une grande place durant les combats, et nous savons que les classiques Phoenix, Ifrit, Shiva, Titan, Malboro, Dragon et Chocobo seront de la partie, kupo.

Le magazine japonais a également laissé un encadré au producteur de ce seizième épisode, le sauveur de Final Fantasy XIV Yoshida Naoki, qui confirme la prochaine échéance :

Nous avons commencé ce projet avec une petite équipe, mais de nombreux talents nous ont progressivement rejoint. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu la première bande-annonce : avez-vous apprécié les cut-scenes et les séquences de combats en temps réel ? La version finale du jeu sera encore meilleure, et nous espérons vous proposer une expérience et une histoire hors du commun. Notre équipe est soudée, mais la prochaine grosse annonce interviendra en 2021, alors en attendant, n'hésitez pas à imaginer toutes sortes de scénarios !

Nous laisserons vos esprits libres et créatifs nous faire part de vos théories les plus folles concernant l'intrigue de Final Fantasy XVI, prévu d'abord sur PS5 à une date évidemment inconnue.

[Source]