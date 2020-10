Deux nouveaux claviers mécaniques chez Razer, BlackWidow V3 et BlackWidow V3 Tenkeyless

Razer continue de dévoiler de nouveaux claviers mécaniques et cette fois on découvre le BlackWidow V3 ainsi que le BlackWidow V3 Tenkeyless qui est le même clavier mais au format sans pavé numérique.

Razer dévoile donc une nouvelle itération de son BlackWidow et le décline cette fois en 2 formats. Un format dit "Full Size" permettant d'avoir un clavier avec toutes les touches habituelles et une version Tenkeyless qui comme son nom l'indique se sépare du pavé numérique.

La différence avec ce nouveau modèle V3 par rapport aux modèles antérieurs c'est le bouton de volume circulaire qui change pour ne roulette programmable multimédia. Bien plus pratique, précise et agréable généralement sur ce type de produit.

Les deux claviers proposent chacun 2 possibilités pour les switchs. Soit des Switchs Razer verts plus sonores et "tactiles" soit des switchs jaunes plus silencieux et linéaires. Dans les deux cas, le constructeur assure "80 millions de frappes".

Le BlackWidow V3 full size contrairement à sa version plus petite sans pavé numérique se dote de touches en ABS à double injection. Pour ce qui est du design, les modèles sont disponibles en Quartz (rose) et noir. Vous pouvez admirer la vidéo ci-dessus pour plus de détails.

Le Razer BlackWidow V3 est proposé à 149,99 euros et le BlackWidow V3 Tenkeyless à 109,99 euros.