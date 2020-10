VALORANT : On a testé Skye sur Icebox pour l'Acte III, nos impressions

Sage sera-t-elle enfin éclipsée par la nouvelle agent australienne Skye ? En tout cas, ses compétences semblent en faire un futur must-have dans toutes les parties. Voici nos impressions après l'avoir testée sur Icebox.

L'acte III de VALORANT s'est dévoilé une semaine avant sa sortie avec de nombreuses nouveautés et rééquilibrages pour renouveler l'intérêt de la communauté du FPS. Nouveaux skins, nouveau battle pass avec sa version gratuite et payante, nouvel agent à débloquer et enfin, nouvelle carte disponible : voici des détails sur ces deux dernières nouveautés et ce que l'on en a pensé après quelques parties.

Plongez dans la tundra russe

Après Haven, Bind, Split et Ascent, la cinquième carte plonge les joueurs dans un environnement glacial et inhospitalier.

Les trois points principaux à retenir sur Icebox sont les suivants : la verticalité, la zipline sur le point A et la possibilité de planter le Spike sur deux étages différents pour les deux bomb sites. Ce sont les aspects sur lesquels les développeurs se sont concentrés pour rendre cette carte unique.

C'est une carte assez petite en termes de superficie (par rapport à Bind par exemple), mais elle est très fournie avec des raccourcis, des passages sous les containers, des tunnels, des balcons... cela ouvre beaucoup de possibilités de stratégies différentes. Il y a plusieurs points d'intérêts pour les fans de snipers, et d'autres où il est possible de sortir son Shorty. Le mid est assez court et peut être traversé par un tunnel pour arriver jusqu'au spawn adverse, ce qui peut conduire à des retournements de situation si personne ne couvre ce passage.

Ce n'est pas la carte la plus originale d'un point de vue de sa direction artistique, mais le fait d'introduire plus de verticalité sur le jeu ne peut être que bienvenu, alors que prendre la hauteur peut changer l'issue des duels sur un FPS.

Il est difficile de dire quels agents brilleront sur la carte, mais au vu des parties en test, Jett et Raze sont deux agents qui semblent pouvoir maximiser leur potentiel. D'un côté, les couloirs étroits et nombreux coins semblent bénéficier à Raze, qui peut profiter un maximum de ses outils de contrôle de zone. D'un autre côté, Icebox est un terrain de jeu idéal pour Jett, qui peut trouver des angles de tir originaux partout sur la carte en utilisant son saut surélevé. Il sera possible de se faire son avis en jouant sur la carte dès la sortie de l'Acte III, le 13 octobre prochain !

Skye : une agent utilitaire

Avec la nouvelle saison arrivera un nouvel agent qui risque de faire beaucoup de vagues. L'australienne Skye dispose d'un arsenal qui risque de la rendre indispensable, notamment un soin de zone ultra rapide qui se charge ou décharge comme une jauge (similaire à Viper). En activant le soin, Skye soigne tous les alliés dans un rayon de plusieurs mètres et en moins de deux secondes : il est plus efficace que celui de Sage, surtout en cas de partie avec des amis. Par contre, il sera encore plus essentiel d'être en sécurité pour Skye que pour Sage, puisqu'elle ne pourra pas se soigner elle-même.

Versatile, elle dispose aussi d'un blind avec ses trois faucons. Skye lance l'oiseau dans la direction ciblée après un court délai de déploiement. C'est à elle de déclencher la capacité une seconde fois pour choisir quand aveugler les cibles. Comme la plupart des blinds sur VALORANT, les alliés et elle-même peuvent aussi être aveuglés s'ils sont dans la zone du faucon. Il peut être aussi détruit pour oblitérer son effet. Cette capacité paraît assez puissante, car elle est versatile et se déploie très rapidement.

Son autre capacité sert à la prise d'informations avec son tigre, qu'elle peut lancer et contrôler pour trouver l'emplacement des adversaires. Ce tigre déclenche aussi les pièges sur son passage, mais elle doit s'assurer d'être en sécurité pour se focaliser sur le contrôle du tigre. Enfin, son ultime est un mix entre les deux dernières capacités : elle déploie trois traqueurs qui se précipitent sur les ennemis les plus proches. Si les adversaires n'ont pas le temps de les détruire avant d'être touchés, ils sont aveuglés sur une courte période. Utilisée au bon moment, comme après la pose d'un spike ou en fin de round en général, cet ultime peut clairement changer l'issue du round.

Skye va-t-elle sonner le glas de Sage ?

C'est la question que beaucoup de joueurs se sont demandés en voyant la bande-annonce de gameplay de Skye. Elle dispose donc d'un atout qui n'est égalé que par Sage : le soin. Les deux personnages sont les seuls qui ont la possibilité de soigner des alliés.

Juste pour cette raison, Sage est un must-have dans toutes les compositions sur VALORANT ; depuis la sortie du jeu, elle est l'agent le plus joué à tous les niveaux avec Jett. Sa seconde force, par contre, reste unique : c'est la résurrection (Phoenix ayant aussi une version de résurrection, mais qui ne bénéficie qu'à lui-même). Son ultime est l'un des plus puissants du jeu, ce qui fait qu'elle pourrait rester un pick encore indispensable même avec l'option de Skye.

Plus encore, Skye et Sage pourraient former le nouveau duo populaire dans les compositions. En plus de son soin de zone ultra-rapide, Skye bénéficie d'outils de prise d'information et de contrôle de zone qui la rendent assez versatile en termes d'utilitaire, ce qui pourrait par exemple faire de l'ombre à Cypher. Au final, sa faiblesse est qu'elle n'est pas créée pour pouvoir carry des parties à elle seule : Skye a été façonnée pour être un agent utilitaire qui est puissant seulement en combinant ses capacités à une bonne communication entre les coéquipiers, que ce soit pour se rassembler en cas de soin ou pour être couverte quand elle contrôle son loup éclaireur.

Quoiqu'il en soit, Skye constituera un ajout parfaitement en accord avec le reste des agents disponibles sur VALORANT qui aura son intérêt et qui devrait être plutôt populaire sur toute la durée de l'Acte III.