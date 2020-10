VALORANT : La prochaine carte Icebox se dévoile en vidéo

VALORANT accueillera bientôt une cinquième carte. Icebox s'est dévoilée en vidéo aujourd'hui, peu après un teaser qui ferait penser à une carte située dans le froid de la Russie.

Icebox plongera les fans de VALORANT dans la tundra, avec une carte qui semble comprendre de nombreux couloirs et ziplines. On peut apercevoir notamment une longue zipline qui traverse tout un couloir, ainsi que des couloirs fins remplis de conteners..

Take on the tundra when Icebox drops with Act III. pic.twitter.com/Mu7OzbLHXF