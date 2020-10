Thomas Was Alone : Le jeu culte de Mike Bithell arrive sur Switch en 2021

À force de voir la crème de la crème du jeu indépendant sortir aussi sur Switch, on aurait presque tendance à se dire que tout ce que la scène compte de surprises est déjà disponible sur la plus transportable des consoles. Ce serait aller un peu vite en besogne.

Si vous vous demandiez par hasard comment allait le game designer Mike Bithell depuis la sortie de John Wick Hex, rassurez-vous : tout semble aller pour le mieux. Non seulement les aventures tactiques du vengeur de doggo arrivent à la fin de l'année sur Switch, mais l'américain vient également de lancer The Solitaire Conspiracy sur PC.

Et comme si cela ne suffisait pas, le créatif termine nonchalamment la semaine en annonçant l'arrivée de son platformer anthropomorphique culte sur la console qui cartonne :

I told you this week was weird.



Thomas Was Alone on Switch, Q1 2021. It's past time, let's be honest. pic.twitter.com/SmKg9omv3q