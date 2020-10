RED by SFR : Pack Xiaomi Mi 10 + trottinette Mi Scooter à un prix fou ! 1er arrivé, 1er servi !

C'est la rentrée, le moment de se faire plaisir en profitant des bons plans de Red by SFR. En ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle à 749 euros pour ce pack Xiaomi Mi 10 + Mi Scooter Essential ! Attention il ne reste que 3 jours...

Cet article est un contenu sponsorisé

Véritable concentré de technologie, le Xiaomi Mi 10 rassemble le savoir-faire du constructeur dans un smartphone abordable, et déjà équipé pour le futur. Prêt pour l'arrivée de la 5G en France, le pack Xiaomi Mi 10 + la trottinette Mi Scooter Essential est aujourd'hui proposé au prix incroyable de 749 euros chez Red by SFR !

Un smartphone prêt pour la 5G et les jeux en streaming

Doté d'une capacité de stockage de 256 Go, le Xiaomi Mi 10 vous suivra partout, et vous permettra d'immortaliser les meilleurs instants de votre quotidien à travers d'innombrables photos et vidéos. Avec le Xiaomi Mi 10, ne vous posez plus la question, et saisissez pour l'éternité les moments inoubliables en famille ou entre amis. Avec une telle capacité, emportez en plus votre musique préférée dans tous vos déplacements. L'essayez, c'est l'adopter : votre nouveau smartphone va vite devenir le compagnon indispensable de toutes vos sorties !

Profitez jusqu'au 12 octobre 2020 d'une offre exceptionnelle, et recevez gratuitement avec votre smartphone Xiaomi Mi 10 la célèbre trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential, qui vous emmènera partout où vous le souhaitez !

Avec sa diagonale de 6,67 pouces et des 2340 pixels sur 1080 pixels, profitez de sa résolution pour regarder vos séries préférées partout, dans les meilleures conditions. En plus, vous pourrez très bientôt profiter de l'arrivée de la 5G pour regarder et diffuser encore plus rapidement vos vidéos préférées à tous vos amis, et découvrir un affichage éclatant des couleurs avec l'apport de pointe du HDR 10+. Avec le Xiaomi Mi 10, c'est certain, vous faites le pari de la technologie. Grâce à son processeur Snapdragon 865 et ses 8 Go de mémoire vive, il ne vous laissera jamais tomber !

J'en profite !

La trottinette Mi Electric Scooter incluse !

Profitez jusqu'au 12 octobre 2020 d'une offre exceptionnelle, et recevez gratuitement avec votre smartphone Xiaomi Mi 10 la célèbre trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential, qui vous emmènera partout où vous le souhaitez. Leader incontesté de la trottinette électrique, Xiaomi vous fait ainsi profiter de son savoir-faire reconnu en la matière. Dépêchez-vous, il ne vous reste que trois jours pour faire une superbe affaire !

Pour 749 euro profitez de ce pack exceptionnel Xiaomi Mi 10 + Mi Scooter Essential, premier arrivé, premier servi jusqu'au 12 octobre 2020 chez Red by SFR !

Plus légère et plus petite que sa grande soeur la Mi Electric Scooter Pro 2, votre nouvelle trottinette vous offre une mobilité sans pareille avec son autonomie de 12 kilomètres, et s'accompagne en plus d'un remboursement supplémentaire de 50 euros sur votre smartphone Xiaomi Mi 10. Disponible dans le commerce pour 299 euros, la Mi Electric Scooter Essential vous offre tout le confort d'une trottinette professionnelle grâce à son double système de freinage régénératif à l'arrière, et d'un ingénieux système antiblocage des roues à l'avant. Profitez d'une économie exceptionnelle de 349 euros grâce à cette offre !

J'en profite !

Choisissez le Xiaomi Mi 10 qui vous ressemble

Il n'y a donc plus à hésiter : profitez dès aujourd'hui de cette offre limitée, et choisissez le Xiaomi Mi 10 qui VOUS ressemble parmi les modèles Gris et Vert proposés. Pas de stress avec Xiaomi : votre smartphone ultra-performant est garanti 24 mois sans coût supplémentaire, pour vous assurer une tranquillité d'esprit de tous les instants.

Avec le forfait Red by SFR, profitez en plus de tous les avantages d'un forfait sans engagement comprenant appels, SMS et MMS illimités, et d'un forfait Internet de 80 Go de données, pour exploiter au quotidien des nombreuses fonctionnalités de votre Xiaomi Mi 10. Proposé à seulement 14 euros par mois, il s'adapte à toutes vos envies ! Vous avez la bougeotte ? Pas de problème : votre forfait Red by SFR vous suit partout, et vous offre 10 Go de données depuis l'Union Européenne ou les DROM.

Le pack Xiaomi Mi 10 avec la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential est alors disponible à 749 euros chez SFR et chez RED by SFR grâce à une ODR, au lieu d'un montant qui devrait normalement s'élever à 1 098 euros.

J'en profite !