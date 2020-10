Skies of Arcadia : Le J-RPG fête ses vingt ans, un ex-développeur tease une annonce

Alors que les fans de Sega fêtent aujourd'hui la sortie de la petite Game Gear avec un objet aussi microscopique qu'inutile, un jeu emblématique de notre si chère Dreamcast passait hier le symbolique cap de la vingtaine, non sans nous rappeler son absence totale de descendance.

Il y a vingt ans sortait en effet au Japon Eternal Arcadia, le J-RPG de flibustiers aériens que nous connaissons en dehors de son archipel natal sous le nom de Skies of Arcadia, comme vous l'aviez déjà deviné. Sorties chez nous par un beau jour du printemps 2001, les aventures de Vyse, Aika et leur petite troupe de pirates des airs avait ensuite été portées sur GameCube dans une version Legends l'année suivante, avant de complètement disparaître des radars.

Et si nous aimons à penser que le gang coule des jours relativement paisibles sur leur rocher croissanté, certains joueurs espèrent encore et toujours retrouver notre joyeuse bande, même si rien n'a filtré depuis un (re)dépôt de marque enregistré en... 2012.

Peut-être trouveront ils une nouvelle raison d'espérer avec ce message posté hier par Kenji Hiruta, un ancien membre de l'équipe de développement :

Happy 20th Anniversary of SoA! I know that many guys want HD remaster or sequel, but unfortunately it depends on SEGA and I'm not working for SoA related games. But, I've been working something related to SoA. It may be a small change, but not zero. WE are changing something. pic.twitter.com/To4K2Aq3cA