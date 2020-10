Disc Room date sa sortie et tranche dans le VIF du sujet

Vous l'avez sans doute déjà vu hier "au" soir comme on dit parfois : Disc Room, un jeu pour le moins tranchant, et dont Thomas fera certainement le TEST dans un futur proche même s'il ne le sait pas encore, a dévoilé sa date de sortie ferme dans nos contrées polluées et covidées.

Or donc, les développeurs Jan Willem Nijman & Kitty Calis (Minit), Terri Vellmann et Doseone (SLUDGE LIFE) et l'éditeur Devolver Digital ont en effet annoncé de concert la date de sortie de ce titre ô combien étrange au premier abord. Jugez plutôt : il s'agit en effet d'une expédition dans les profondeurs d'un labyrinthe extraterrestre meurtrier, qui devrait faire flipper notre cantilien de la rédaction, malgré ses skills venus des enfers.

Et, trêve de pseudo suspense, Disc Room sortira le 22 octobre prochain sur Nintendo Switch et PC.

Et pour marquer cet événement, une nouvelle bande annonce de qualité internationale est là pour trancher dans le vif et nous remémorer ce à quoi nous aurons affaire dans les prochaines semaines.

Et vous, allez-vous y jouer le jour de sa sortie, comme un grand nombre d'êtres humanoïdes ? Dites-nous pourquoi dans les commentaires ci-dessous. C'est pour un sondage.