Cyberpunk 2077 : La carte de Night City en fuite liste les différents quartiers

Cyberpunk 2077 est l'un des titres les plus attendus de cette fin d'année. Et l'intégralité de la map de Night City semble avoir fuité sur la toile. Celle-ci permet donc de se faire une idée des futures zones que nous pourrons visiter avec plus ou moins de grabuge.

La carte récemment dévoilée permet de constater le découpage des différents quartiers, probablement détenus par autant de gangs présents dans Night City. Ce premier visuel permet de compter six quartiers au total, pour peu que l'on ne soit pas trop fâchés avec les mathématiques : Watson, Westbrook, City Center, Heywood, Pacifica, et Santo Domingo. On peut également apercevoir aux abords des villes des zones vraisemblablement inhabités avec des reliefs rocailleux, et ce qui semble être une zone enneigée.

En plus de la map qui semble plutôt étendue, sans pour autant être gigantesque, d'autres images sont également en fuite. Le tout proviendrait de l'édition collector du titre., et il reste à voir si la source s'avère aussi fiable qu'un indic local. Bien entendu, le tout est disponible dans notre galerie d'images.

Pour mémoire, Cyberpunk 2077 arrive le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et un peu plus tard sur Google STADIA, si tout va bien.