Z Event : L'édition 2020 aura lieu du 16 au 18 octobre pour soutenir Amnesty International

Cette année encore, plus de 50 streamers de la plateforme Twitch se réuniront autour de ZeratoR, pour proposer du contenu durant 50 heures de live d'affilée, pour récolter des dons.

Le plus grand marathon caritatif de streaming en France est bien de retour. Il se lancera le 16 octobre prochain à 18 heures et rassemblera anciens et nouveaux invités pour récolter un maximum de dons sur l'espace de trois jours, destinés à l'organisation non-gouvernementale Amnesty International France.

L'objectif principal d'Amnesty International est d'intervenir autour du globe pour assurer le respect des droits humains. Le Z Event est d'ailleurs bien visible sur la page d'accueil de l'organisation, afin de promouvoir l'événement.

Sur la page d'Amnesty international, il est précisé que les dons effectués lors du Z Event seront utilisés pour "financer [le] travail d'enquête et de mobilisation" pour lutter contre les violations des droits humains, et pour pousser les autorités à réagir. En France, deux sujets d'enquête d'actualités sont cités : les violences policières contre les manifestants et les soupçons de ventes d'armes à une "coalition saoudienne suspectée de commettre des crimes de guerre au Yémen".

Parmi les invités, on retrouvera des grands habitués comme Jiraya, le crew d'O'Gaming et de Solary, Trinity, Mister MV ou encore Gotaga. D'autres feront leur première édition, comme Jean Massiet qui possède la chaîne politique Accropolis ou encore la streameuse gaming Dam Dam.

Comme chaque année, il sera possible de suivre le live en regardant la chaîne respective de tous les invités cités, mais la chaîne principale diffusant le lancement et la conclusion du live sera celle de ZeratoR. Les dons effectués via chacune de ces chaînes pendant les heures de diffusion du Z Event seront entièrement reversés à Amnesty International. Un merchandising devrait également être proposé sur le thème de l'événement afin de faire une donation pour recevoir des articles exclusifs à l'effigie du Z Event.

L'année dernière, ce sont plus de 3,5 millions d'euros qui ont été récoltés pour l'Institut Pasteur.