Interview Jankos, jungler de G2 : "Les équipes aux Worlds doivent être respectées et toutes peuvent nous prendre des games"

Jankos est revenu sur l'entraînement de G2 Esports avant le lancement du World Championship de 2020 sur League of Legends et sur leur premier match de la phase de groupes, remporté 1-0 contre l'équipe chinoise Suning.

G2 Esports est la représentante européenne favorite pour aller le plus loin possible dans le World Championship de cette année, qui se déroule à Shanghai sur League of Legends. L'équipe a disputé son premier match hier contre la troisième équipe de Chine Suning, match qui a été remporté de très peu par G2 Esports. De quoi faire monter les enjeux pour leur match retour jeudi prochain.

Le jungler de l'équipe, Marcin "Jankos" Jankowski, nous a donné ses impressions mitigées sur ce match et nous a parlé de l'entraînement de l'équipe dans les conditions particulières du confinement.

Gameblog : Merci de répondre à nos questions. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur scène, même sans public ?

Marcin "Jankos" Jankowski : Même sans public, je trouve qu'on a bien joué. Bon, ça ne s'est pas vraiment vu du côté de ma performance, mais je trouve que c'est beaucoup plus amusant de jouer sur scène, surtout que ça faisait un moment puisqu'on joue en ligne depuis le Spring Split. Je suis content de pouvoir rejouer on stage !

SofM [jungler de Suning] est connu pour son Lee Sin tank et a été décisif sur cette partie. Pense-tu que, rétrospectivement, vous auriez dû le bannir ou vous étiez bien préparés contre ce pick ?

Je pense que les joueurs ont pu avoir leurs comfort picks dans cette game et qu'on y était préparés. On ne pouvait pas savoir si SofM prendrait son Lee Sin ou d'autres picks, mais il a clairement mieux joué que moi, donc je ne pense pas qu'on fera la même draft la prochaine fois. Je pense que la draft n'était pas optimale par rapport à notre game plan, et on a aussi raté son exécution à plusieurs reprises... mais ça n'excuse pas le fait que je me suis fait attraper plusieurs fois ou qu'on a manqué quelques plays en teamfight. Je pense que la prochaine fois, notre préparation et notre gameplay devront être meilleurs.

Qu'as-tu pensé du match opposant Team Liquid à Machi, les autres équipes de votre groupe ?

Je pense que Machi a eu un très bon early ; Volibear est l'un de ces champions qui peuvent encore être joués dans la meta même s'il n'est qu'un tank qui scale moins bien que Graves, Nidalee ou d'autres. Il est puissant en early avec de bons ganks. D'ailleurs, je ne suis plus habitué à gank car les junglers ne gankent plus dans cette meta. Il se focalisent plus sur le clean de leur jungle, ce qui fait d'ailleurs que les ganks prennent plus les joueurs par surprise. C'est quelque chose que Machi a montré. C'est une équipe forte ; je pense que toutes les équipes aux Worlds doivent être respectées et toutes peuvent nous prendre des games. Certes, on a gagné contre la plus forte du groupe, mais ça ne veut pas dire que l'on prend pour acquis les deux prochains matchs. On ne doit pas baisser notre garde et s'améliorer de plus en plus.

Pour ce qui est de Team Liquid, je pense qu'on a de bons matchups contre eux en général ; nos lanes sont toujours plus fortes. Quoiqu'il en soit, après une telle victoire contre Suning, je suis confiant pour les deux prochaines parties... même si je pense qu'on aurait dû perdre ce match. Je suis déçu de ma performance ; je n'ai rien pu faire d'utile, j'étais un poids mort pour l'équipe. J'espère mieux jouer dans les prochains matchs.

Il n'y a pas eu de MSI ni de tournoi international, ce qui signifie que l'Europe a beaucoup de retard à rattraper.

Est-ce que ça a été compliqué de s'entraîner en quarantaine ?

Je pense qu'on s'est bien entraînés. On a fait beaucoup de solo queue et c'était rafraîchissant au début, puis ça a été assez fatiguant. C'était difficile de s'entraîner sans être dans la même pièce ; les deux premières semaines de quarantaine, on ne pouvait pas bien discuter des games puisqu'on ne pouvait pas regarder un unique écran tous ensemble... mais je pense que l'entraînement est devenu plus efficace après ces deux premières semaines et qu'on est une équipe plus forte aujourd'hui qu'à la finale du Summer Split.

Au cours des autres Worlds, vous avez beaucoup scrim contre des équipes asiatiques. Est-ce que le niveau vous semble différent cette année ?

Pas nécessairement. Il n'y a pas eu de MSI ni de tournoi international, ce qui signifie que l'Europe a beaucoup de retard à rattraper. Peut-être pas autant que l'Amérique du Nord, mais quand même. DAMWON et Top Esports ont l'air très fortes. Nous n'avons pas pu scrim beaucoup contre JDG, mais ils ont l'air forts aussi. Suning a aussi mieux perform qu'avant étant donné qu'on a eu beaucoup de mal à gagner.

L'Asie est forte, on le sait, donc on doit donner le maximum et se rattraper pour les surpasser et je pense que c'est possible. Même si MAD Lions a été éliminée, je pense que nous, Rogue et Fnatic pourront prendre des victoires, mais ce n'est pas facile et il nous faut de bonnes drafts. On doit aussi donner le maximum à chaque match et apprendre un maximum de leçons de chaque match car c'est une longue compétition.

Quels sont tes objectifs en tant que compétiteur dans les Worlds de cette année ?

Mon objectif est de mieux perform, car je suis insatisfait de ma performance dans notre premier match et j'ai l'impression que ça a été le cas plusieurs fois avant. Peut-être que je ne suis juste pas assez bon ! Mais je me souviens avoir mieux perform en playoffs, et aux Worlds de l'année dernière, donc j'aimerais revenir à ce niveau. Et pour ce qui est de notre prochain match contre Suning, j'espère mieux perform que SofM et porter mon équipe plutôt que de la tirer vers le bas. Je pense qu'on pourra accomplir ça en jouant en équipe.

G2 Esports a encore cinq matchs à disputer dans la phase de groupes du World Championship. Le prochain match les opposera à Team Liquid mardi 6 octobre à 10 heures, à suivre sur O'Gaming.