Monster Hunter : Le film avec Milla Jovovich tease Black Diablos en vidéo

La série la plus lucrative de Capcom est, on le sait, entre les mains de Paul W.S. Anderson, qui avait déjà signé la saga Resident Evil au cinéma. Après les photos, la chasse au monstres s'illustre désormais avec un premier teaser.

C'est à l'occasion de la Comic Con Russia, ce week-end, que Monster Hunter, le film, est sorti de terre avec une courte séquence qui semble avoir vocation à rassurer les fans sur la bestiaire de cette adaptation.

Le "gros truc" qui arrive et fonce sur l'escouade de la capitaine Artemis, c'est Black Diablos, une bestiole mythique de l'univers de la saga de Capcom, appartenant à la classe des wyvernes volantes et qui risque de bien se marrer face à des pétoires qui n'ont rien d'enchantées et font un un peu tâche, pour ainsi dire.

Et vous savez quoi, voici un pitch qui, nous en sommes sûrs, va vous mettre dans sa poche :

Hors de notre monde, il y en a un autre : un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsqu'une tempête de sable inattendue transporte le capitaine Artemis (Milla Jovovich) et son unité (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) dans un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre leur puissance de feu.



Dans leur bataille désespérée pour la survie, l'unité rencontre le mystérieux chasseur (Tony Jaa), dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d'avance sur les puissantes créatures. Alors que la confiance s'établit entre Artemis et Hunter, elle découvre qu'il fait partie d'une équipe dirigée par l'Amiral (Ron Perlman).



Face à un danger si grand qu'il pourrait menacer de détruire leur monde, les courageux guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper pour la confrontation ultime.

Monster Hunter est attendu dans les salles pour le mois de décembre aux États-Unis.