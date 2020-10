Pikmin 3 Deluxe : Qui sont les Pikmin ? La réponse de Nintendo en vidéo

À une époque désormais lointaine (deal with it), on se demandait avec un semblant de bégaiement qui étaient les Snorky. Depuis, les amateurs de petites créatures ont eu le temps de changer leur fusil d'épaule, et de jeter leur dévolu sur les créatures végétales nées de l'imagination fertile comme du terreau d'un certain Shigeru Miyamoto.

Seul problème : la série de stratégie champêtre selon Nintendo a connu depuis ses débuts en 2001 des sorties quelque peu espacées dans le temps, et si Pikmin 3 Deluxe s'apprête à venir bourgeonner en plein automne, sa version originale remonte tout de même à 2013, et il revient donc au constructeur japonais la charge de rafraîchir notre mémoire covidée.

Voici donc venir une piqûre de rappel en forme de vidéo récapitulative, destinée à passer en revue les bases qui vous permettront de sauver un trio de cosmonautes d'une mort certaine et pénible. Déclinés en cinq variétés, les Pikmin ont contrairement à nous le sens du sacrifice, puisqu'ils n'hésiteront pas à mettre leur vie en jeu pour vous permettre d'atteindre le quota recommandé de cinq fruits et légumes par jour.

Voici donc résumées en trois minutes les étapes à assimiler avant l'arrivée de Pikmin 3 Deluxe, prévue pour le 30 octobre sur Switch, et dont nous espérons très bientôt pouvoir vous parler...