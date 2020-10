Baldur's Gate 3 révèle les classes et races de son accès anticipé en (belles) images

Si la vie n'était pas autant semée d'embûches, nous serions quelques-uns à être, depuis mercredi, en train d'arpenter les terres de Féérune. Mais c'est la semaine prochaine que Baldur's Gate III entre en accès anticipé. Et Larian a décidé de nous faire baver.

Baldur's Gate III toque à la porte. Son Early Access égaiera le début de la prochaine semaine, qu'on espère moins pluvieuse. Ses très belges développeurs se sont dit qu'il serait de bon ton, à l'aide de screenshots franchement ravissants (dans notre galerie d'images ci-dessous) et quelques infos primordiales, de nous empêcher de dormir ce week-end, par excès d'excitation.

L'éditeur de personnage permet de découvrir des visages sacrément détaillés de différents types d'avatars - ce qui nous change un peu de ce qu'on trouve habituellement dans les RPG occidentaux - grâce à des scans 3D d'acteurs et modèles réels de la vraie vie véritable.

Larian a révélé que 16 races et sous-races de l'univers des Royaumes Oubliés seraient proposées pour l'accès anticipé.

Humain

Race la plus commune de Faerûn, les humains sont réputés pour leur ténacité, leur créativité, ainsi que leur capacité infinie à évoluer et se développer. Ils vivent pleinement le moment présent, ce qui les rend adaptés à la vie d'aventurier, mais planifient également l'avenir, s'efforçant de laisser un héritage durable.

Githyanki

Les githyankis sont des combattants exceptionnels du plan Astral, réputés pour leurs légendaires lames d'argent et leurs dragons rouges. Ils cherchent à anéantir totalement les flagelleurs mentaux, dont l'ancien empire les a réduit en esclavage pendant des millénaires.

Elfe

Haut-elfe

Héritiers de la légendaire Féérie sauvage, les hauts-elfes accordent une grande valeur à la magie sous toutes ses formes, et même ceux qui n'étudient pas la sorcellerie peuvent manier la Trame.

Elfe des Bois

Les elfes des bois passent leur vie reclus dans les forêts de Faerûn. Forts de leur rigoureux entraînement au tir à l'arc, ces maîtres du camouflage bénéficient également d'une vivacité surnaturelle.

Drow

Drow Seldarine

Les drows sont le fruit d'un ancien schisme entre les dieux elfiques Corellon Larethian et Lolth. La fourberie de cette dernière a relégué les drows dans l'Outreterre, où ils se sont divisés en factions rivales. Les adeptes de la Seldarine noire écument Faerûn en quête d'alliés afin de régler par tous les moyens leurs comptes avec Lolth ainsi que leurs querelles intestines.

Drow Disciple de Lolth

Élevés dans le culte de Lolth dans la ville de Menzoberranzan, ces drows chantent les vertus de leur déesse cruelle et corrompue. Lolth marque ses disciples en leur donnant des yeux rouges vifs afin que leur seule apparence sème la terreur dans tout l'Outreterre.

Demi-elfe

Demi-Haut-Elfe

Une touche de Féérie subsiste chez les demi-elfes de cette lignée, et même ceux qui ne sont pas entraînés à la magie possèdent un soupçon de magie sauvage.

Demi-Elfe des Bois

Tout comme leur parent elfe des bois, ces demi-elfes ont une foulée rapide et le sens de la furtivité. Pourtant, nombreux sont ceux qui sortent de leur isolement dans les forêts de Faerûn pour explorer le reste des Royaumes.

Demi-Elfe Drow

La plupart des demi-elfes drows résulte de liaisons entre des drows Seldarine et ceux vivant à la surface. Si les demi-elfes drows héritent de quelques dons pour la magie, ils ne sont généralement pas élevés dans l'Outreterre.

Nain

Nain d'Or

Les nains d'or sont connus pour leur assurance et leur vive intuition. La culture de leur Royaume Profond valorise la famille, les rituels et l'artisanat de bonne facture.

Nain d'Écu

Les nains d'écu ont survécu à une longue déchéance, abandonnant plusieurs de leurs anciens royaumes pendant les guerres contre les gobelins et les orques. Bien que ces pertes soient la cause de leur mentalité cynique, les nains d'écu sont prêts à tout pour restaurer les terres de leurs ancêtres.

Halfelin

Halfelin Pied-léger

Les halfelins pied-légers sont discrets mais sociables, et parcourent Faerûn dans le but de se faire un nom.

Halfelin Coeur Vaillant

Selon la légende, c'est au sang nain qui coule dans leurs veines que les coeurs vaillants doivent leur robustesse. Résistants au poison et remarquablement endurants, ces halfelins savent très bien se défendre.

Tieffelin

Tieffelin de la lignée d'Asmodée

Liés à Nessus, le Neuvième Enfer, ces tieffelins héritent de la lignée infernale de l'archidiable Asmodée la capacité de manier les forces du feu et des ténèbres.

Tieffelin de Méphistophélès

Descendants de l'archidiable Méphistophélès, ces tieffelins sont doués d'une affinité particulière pour la magie profane.

Tieffelin de Zariel

Les tieffelins issus de la lignée de Zariel possèdent la force des vrais guerriers et peuvent canaliser des flammes afin de punir leurs ennemis.

Pour ce qui est des classes d'armes, il y en aura six : Guerrier, Roublard, Rôdeur, Clerc, Magicien et Démoniste. On conviendra que les combinaisons pourront être nombreuses, pour le premier acte du jeu, qui nous promet environ 25 heures de contenu, et plus de 600 PNJ avec lesquels interagir. Bref, très compliqué de ne pas avoir hâte. J'ai essayé et j'ai échoué.

L'accès anticipé de Baldur's Gate III débute ce mardi 6 octobre sur Steam, GOG et Stadia.