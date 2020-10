Tencent acquiert une grande partie du studio 10 Chambers (GTFO)

Comme vient de l'annoncer 10 Chambers sur son compte officiel Twitter, l'éditeur chinois Tencent vient d'acquérir une part majoritaire du studio. Le géant semble décidément avoir un appétit d'ogre. Les détails.

Actuellement en train de travailler à fond sur le développement de GTFO, le studio 10 Chambers a publié un message pour expliquer sa situation sur son compter Twitter :

Nous avons quelque chose à partager. Depuis que nous nous sommes lancés dans l'aventure GTFO, il y a presque six ( !) ans, nous avons réalisé que notre vision à long terme pour notre studio et ce que nous voulons accomplir dans le genre des FPS coopératifs, est encore plus ambitieuse que nous le pensions en 2015.



Pour atteindre les ambitions que nous voulons, nous devons ajouter plus de "muscle". Nous avons cherché un partenaire et nous avons trouvé Tencent, qui a maintenant acquis une participation importante dans 10 Chambers.



Ils nous donnent la liberté de création nécessaire pour atteindre de nouveaux sommets dans le domaine des FPS coopératifs, et ils soutiennent notre engagement envers GTFO et sa communauté. Rien ne change avec GTFO, et nous sommes toujours là, en ce moment même, à travailler sur la prochaine mise à jour de GTFO Rundown 004.

Pour mémoire le jeu est un FPS coopératif horrifique dans lequel une équipe doit s'échapper d'un complexe sous-terrain où se trouve des fragments d'astéroïdes vieux de plusieurs millions d'années.

Le jeu est actuellement en accès anticipé sur PC.