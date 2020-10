Fall Guys : La Saison 2 est datée

C'est le HIT de l'été 2020, le jeu sur lequel des millions et des millions de joueurs Steam et PS4 ont su oublier l'ambiance morose de 2020. Vous attendiez sa deuxième saison ? Fall Guys : Ultimate Knockout va vous la donner très vite.

Devolver et Mediatonic viennent de l'annoncer sur Twitter : la Saison 2 de Fall Guys, le Battle Royale bien arrivera la semaine prochaine. Eh oui !

BEAN SPILLING POST



Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!



🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥



Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd