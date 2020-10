Un jeu de plateau Peaky Blinders se dévoile

La série TV Peaky Blinders qui a récemment eu le droit à une adaptation jeu vidéo se décline aussi cette fois en jeu de plateau grâce à l'éditeur Just Games.

"Sur ordre des Peaky Blinders !". Vous n'aurez pas fini de répéter cette phrase en boucle avec ce jeu de plateau baptisé sobrement "Peaky Blinders Under New Management" qui mélange stratégie et gestion.

Le but est de prendre part à la guerre des gangs qui oppose la famille Shelby aux autres groupes crapuleux de la ville de Birmingham et plus généralement d'une bonne partie de l'Angleterre. Le jeu de plateau peut se jouer de 2 à 4 joueurs pour des parties pouvant aller jusqu'à 90 minutes. Le but est de se créer un réseau d'amis et d'ennemis, d'investir dans le rhum, les pièces détachées de voitures, les armes ou les courses de chevaux. Bref exactement comme dans la série.

Le jeu est disponible dès maintenant pour 34,99 euros. Vous pouvez retrouver des images du jeu en question dans notre galerie.