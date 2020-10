Amnesia Rebirth s'offre 5 minutes de gameplay qui finissent mal

Celles et ceux qui prennent du plaisir à se faire peur l'attendent. Mais qu'en a-t-on vu jusqu'à aujourd'hui ? Des trailers bien montés. Un peu de gameplay d'un bloc d'Amnesia : Rebirth, ça vous tente ?

À voir aussi : Resident Evil Village : Capcom réfléchit à une sortie sur PS4 et Xbox One

Si vous avez répondu non à la question dans votre tête mais que vous lisez ces lignes et que vous vous vous apprêtez à visionner la vidéo de notre galerie, laissez-moi vous dire que vous avez un problème. Et c'est peut-être précisément vous le public visé par le jeu de Frictional Games.

Parce qu'il ne faut pas se le cacher : Amnesia Rebirth, qui nous emmène dans le désert algérien dans les années 30 et nous fera incarner une parisienne amnésique, se destine aux gens un peu toqués. Les cinq minutes de gameplay partagées par IGN révèlent une ambiance parfaitement fidèle à l'esprit de la série, et le fait de devoir résoudre des énigmes sous la pression de bruits atroces et d'un floutage de l'écran super anxiogène, ça ne motivera que les plus cinglés à y jouer seul et dans le noir.

Amnesia : Rebirth sera disponible sur PS4 et PC le 20 octovre prochain. J'ai les chocottes.