Mario Kart Live Home Circuit : Deux nouvelles vidéos qui détaillent toutes les fonctionnalités

À défaut de vous donner une bonne raison de ranger une bonne fois pour toutes le bazar qui caractérise le bureau de Camille votre salon, Mario Kart Live Home Circuit vous permettra de faire de vos cartons qui jonchent ici et là le sol des obstacles dessinant un circuit "fait maison".

À voir aussi : TEST de Super Mario 3D All-Stars : Un trou noir parmi les étoiles ?

Cette nouvelle version du jeu de course se rappelle aujourd'hui à notre bon souvenir avec deux bandes annonces dévoilées d'un coup d'un seul par Nintendo. La première, officieusement sponsorisée par Marie Kondo, nous rappelle comment créer votre propre circuit : en disposant de quatre portiques, puis en effectuant un tracé qui sera ensuite reconnu par la console.

Sans doute conscient que tous les joueurs ne peuvent pas forcément héberger chez eux l'octuor traditionnel de la série, les courses de Mario Kart Home Live Circuit se joueront à quatre, mais proposeront tout de même des déclinaisons thématiques en surimpression, comme l'illustre la première vidéo du jour, en dressant puits de lave, blocs de glace et autres Boo sur votre chemin.

Tout comme dans Mario Kart 8, ce nouvel épisode proposera en plus des trois catégories habituelles un mode 200 cc encore plus rapide, sachant que les effets se feront sentir IRL sur votre kart de salon. Pensez à briefer votre chat, hein. Dans le même ordre d'idées, la récolte de pièces vous permettra une fois de plus de débloquer de nombreux éléments de personnalisation.

Et pour ceux qui en veulent toujours plus, Nintendo a également mis en ligne une interview des développeurs de Velan Studios, dans laquelle ces derniers reviennent sur le processus qui les a conduit à travailler sur cette étonnante formule, et l'implication du constructeur durant leur travail. Seule inconnue : les joueurs parviendront-ils à devenir de bons level designers dans leur salon ? Mystère de boule de gomme, celle qui reste sur la piste après un dérapage contrôlé.

Les ensembles Mario et Luigi de Mario Kart Live Home Circuit seront tous deux disponibles le 16 octobre prochain sur Nintendo Switch, à 99 € l'unité.