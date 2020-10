Hyper Scape : Avant la Saison 2, les développeurs avouent ne pas avoir répondu aux attentes

Plus de trois mois après son lancement, Hyper Scape va changer de peau. D'abord avec une nouvelle saison la semaine prochaine, et parce que l'équipe a décidé qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour faire de son Battle Royale free-to-play un jeu plus accrocheur.

La nouvelle saison de Hyper Scape débutera le mardi 6 octobre. Ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle arme, un hack inédit, un système de classement par rang (Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant et Champion) et de nouveaux modes de jeu, dont Ruée vers la couronne et Le sol est brûlant, qui bizarrement évoquent d'autres titres multijoueur à succès.

Un peu avant cette annonce, Ubisoft s'est exprimé sur son objectif : faire de Hyper Scape un jeu que tout le monde peut pratiquer et apprécier. Car en dépit d'un départ considéré comme réussi, il reste encore beaucoup à faire pour que tout le monde soit satisfait.

Bien que le lancement de juillet et la bêta ouverte sur PC aient été couronnés de succès, nous n'avons pas été en mesure de répondre aux attentes élevées que nous nous étions fixées avec notre sortie complète sur console qui a suivi en août. Nous savons également que nous n'avons pas répondu pleinement aux attentes de nos joueurs, nous agissons donc. Nous avons encore du travail à faire pour y parvenir, mais notre équipe est pleinement engagée à relever le défi.

Cinq axes prioritaires sont désignés dans le communiqué : l'accessibilité, la courbe d'apprentissage, les modes de jeu, les objectifs et le cross-play. Pour chacun, des cellules dédiées ont été créées, une organisation qui a porté ses fruits sur Rainbow Six Siege, nous dit-on.

Hyper Scape est disponible sur PS4, Xbox One et PC.