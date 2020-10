World of Warcraft Shadowlands repousse sa sortie

Certaines personnes se croient à l'abri du virus qui sévit depuis, au moins, le début de l'année 2020. Et l'on peut aussi penser que le télétravail n'affecte pas trop non plus le développement de certains jeux. La prochaine extension de World of Warcraft nous prouve que rien n'est acquis.

Tout semblait prêt pour le 27 octobre prochain pour Shadowlands. Mais Blizzard a été forcé de réviser ses plans, comme l'a annoncé il y a quelques heures son producteur exécutif, John Hight, sur Twitter.

À la communauté WoW,



Je voulais vous faire savoir que nous reportons la sortie de Shadowlands à plus tard cette année - et pendant que nous sommes encore en train de déterminer la nouvelle date de lancement, nous avons estimé qu'il était important de vous informer de ce changement dans les plans dès que possible. Cela a été une décision incroyablement difficile pour l'équipe, car nous sommes aussi impatients de mettre l'extension entre vos mains. Mais en fin de compte, nous pensons que c'est la bonne décision pour le jeu et pour nos joueurs.



Au cours des derniers mois de tests, nous avons fait des progrès significatifs et perfectionné les fonctionnalités de base et du gameplay de Shadowlands. Nous sommes à un point où les zones, la campagne, l'expérience de quête de niveau supérieur et l'histoire que nous devons raconter sont prêtes à être partagées. Nous sommes enthousiasmés par les pactes au coeur de l'extension, et ce fut un plaisir de voir Torghast prendre forme dans un nouveau type d'expérience WoW amusant, en grande partie grâce à votre contribution.



Cependant, alors que tout a commencé à se rassembler et que nous avons écouté et développé vos commentaires, il est devenu clair que nous avons besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner davantage, pour équilibrer et répéter sur certaines pièces imbriquées, en particulier celles liées à la fin de partie. Shadowlands est l'une des extensions les plus complexes que nous ayons créées, et bien que nous ayons fait de grands progrès, le défi de régler la fin de partie était aggravé par le fait que l'équipe devait travailler de chez elle.



Blizzard a un engagement envers la qualité. Nous pensons que Shadowlands sera quelque chose de spécial, et nous avons entendu beaucoup d'entre vous qui ressentent la même chose. Nous avons besoin de ce temps supplémentaire pour nous assurer que Shadowlands atteint son plein potentiel.



En attendant, nous sommes ravis d'annoncer qu'à partir du 13 octobre, nous publierons le pré-patch Shadowlands, qui jette les bases de l'extension et comprend notre mise à niveau des personnages remaniée, l'expérience des nouveaux joueurs sur les Confins de l'Exil et une foule de nouvelles options de personnalisation des personnages. Et une fois que nous nous approcherons de la sortie de Shadowlands, vous serez appelé à défendre Azeroth contre une résurgence du Fléau lors de notre événement de pré-lancement.

La huitième extension de World of Warcraft n'a pas de date mais devrait quand même arriver avant la fin de l'année 2020, si tout va bien.