Stray : Le jeu d'aventure signé Annapurna dévoile de nouveaux détails félins

Nous n'en faisons pas franchement mystère : dès que l'éditeur Annapurna Interactive pointe le bout de sa truffe, la rédaction de Gameblog dresse une oreille, généralement poilue. Et depuis que nous avons pu poser pour la première fois les yeux sur le très félin Stray, nos sens sont évidemment en éveil constant.

Dévoilé pour la première fois à l'occasion d'un événement dédié à la PlayStation 5, ce jeu d'aventure s'était alors contenté de nous mettre l'eau à la bouche avec un trailer tout en souplesse et en coussinets, qui nous permettait de découvrir un futur assez proche dans lequel la race humaine avait achevé de déléguer la moindre de ses actions à des robots de sa création.

Heureusement, le site officiel de la station de jeu lève en partie le voile sur ce qui attend les aventuriers quadrupèdes de cet univers :

Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une cyber-cité tombée dans l'oubli et retourner chez lui.



Stray est un jeu d'aventure à la troisième personne dans lequel vous incarnez un chat explorant les allées éclairées aux néons d'une cyber-cité et le décor sordide de ses bas-fonds. Admirez le monde à travers les yeux d'un chat errant et interagissez avec votre environnement de façon ludique.

Matou oblige, Stray vous poussera comme une certaine oie à embêter plus que de raison ces feignasses d'humains, d'autant plus que notre charmant héros se liera d'amitié avec un droïde baptisé B12 (à qui l'on aurait bien envie de dire merci), grâce auquel il tentera de s'extirper de ce monde quelque peu inhospitalier. Et c'est a priori tout le mal qu'on lui souhaite.

Rappelons que Stray, prévu sur PS5 pour la fin de l'année, est le fruit du studio montpelliérain Blue Twelve, ce qui nous donne encore plus envie de poser nos petites patounes dessus... Pas vous ?