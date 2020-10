League of Legends : Voici la composition des groupes du World Championship

Ce mercredi, les quatre équipes du Play-In ont été officiellement qualifiées pour la phase de groupes, qui est désormais complète. Le groupe de Fnatic est devenu plus intéressant avec la quatrième représentante chinoise, LGD, sortie du Play-In.

C'est officiel : l'événement principal du World Championship de League of Legends, la compétition esportive la plus importante de l'année, est complet. Trois jours avant son lancement, les dernières équipes du Play-In, phase préliminaire au tournoi, se sont qualifiées pour prendre la dernière place de chaque groupe.

Du côté de G2 Esports, placée dans le Groupe A, c'est l'équipe nord-américaine de Team Liquid qui lui fera face. Pour Rogue dans le Groupe B (dit le "groupe de la mort"), ce sera PSG Talon, l'équipe hong-kongaise du club français qui a été la première à se qualifier. Enfin, Fnatic fera face à LGD Gaming dans le groupe C, dernière équipe chinoise qualifiée in extremis dans la phase de groupes.

Malheureusement, la quatrième représentante de la ligue européenne (LEC) MAD Lions n'a pas su se qualifier en phase de groupes pour sa première apparition au mondial. Mais il est toujours possible pour les fans français de se consoler avec deux équipes : le PSG, qui malgré son nom concerne une équipe de Hong Kong, et les autres représentants européens du côté de l'Est : Unicorns of Love, l'organisation russe la plus connue à l'international.

La phase de groupes du World Championship de League of Legends se lancera ce samedi 3 octobre à 10 heures. La première équipe de LEC à jouer sera Rogue, dans son match contre PSG Talon à midi, en direct sur O'Gaming.