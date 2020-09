Trials of Mana : Une nouvelle mise à jour bien punk ajoute deux modes de difficulté

Depuis la sortie du seul et unique album studio des très britanniques The Sex Pistols, le mouvement punk affirme avec aplomb qu'il n'y a "Pas d'Avenir". Et si le slogan s'est un temps retrouvé cousu sur bon nombre de sac à dos lycéens, il s'invite à la surprise générale dans le récent remake de Seiken Densetsu 3... Euh... Kamoulox ?

En effet, Square Enix s'apprête à copieusement mettre à jour Trials of Mana, avec l'arrivée d'une version 1.1.0 prévue pour le 14 octobre, et qui s'articulera autour de deux nouveaux modes de difficulté : "Très Difficile" et le fameux "No Future" et sa crête décolorée.

Si le niveau Très Difficile parle pour lui, précisons toutefois qu'il ne sera disponible qu'en New Game +, tout comme le No Future, mais la comparaison s'arrête là. Ce monde keupon vous renverra directement au niveau 1 sans toucher 20.000 Francs, et augmentera bien évidemment la robustesse et l'attaque des monstres qui croiseront votre route.

Mais ce n'est pas tout : réservée aux acharnés, la difficulté No Future vous empêchera d'équipper certaines compétences déterminées, limitera l'utilisation d'items à seulement trois par combat, vous obligera à défaire les boss dans un temps imparti, et réduira l'affichage des attaques ennemies. Rien que ça. Heureusement, l'équilibre sera légèrement contrebalancé avec l'arrivée de deux nouvelles compétences à enchaîner en combat :

Guidance of the Sacred Sword , qui maintient vos co-équipiers en jeu avec 1 petit point de vie

, qui maintient vos co-équipiers en jeu avec 1 petit point de vie Guidance of the Sacred Sword II, qui remplit intégralement les trois barres de vie de votre équipe après une victoire en combat

Voilà qui devrait assurément donner du fil à retordre aux action-rôlistes qui pensaient déjà avoir fait le tour de la question. Pour leur rendre la vie plus facile, Square Enix leur fait heureusement quelques fleurs, puisque les cinématiques illustrant les changements de classe pourront être zappées, et que de nouvelles Statues de la Déesse feront leur apparition en jeu, histoire de souffler après avoir frôlé la mort... Et quelle sera votre récompense pour avoir triomphé de cet exploit ? Des... chaussons Lapyn, comme l'illustre notre galerie d'images. Allez voir, nous n'inventons rien.

Trials of Mana est toujours disponible sur PC, PS4 et Switch.