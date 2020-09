PS5 : Returnal livre de nouveaux détails

Le nouveau projet des jeunes gens forts talentueux de chez Housemarque a laissé une marque maousse dans esprits des spectateurs de l'événement PS5 de juin dernier. Mais il n'a pas encore eu l'occasion de s'expliquer davantage. Ca tombe bien, c'est la semaine ou jamais.

Eh oui, les publications de PlayStation au sujet des jeux qui vont débouler sur sa prochaine console n'en finissent plus de nous en dire plus. Après Demon's Souls, Yakuza Like A Dragon, Marvel's Spider-Man ou encore Sackboy : A Big Adventure, la parole est donnée à Returnal.

Le site officiel PlayStation nous livre le contexte, les objectifs, et les forces du jeu qui semble avoir passé au mixeur Mass Effect et Risk of Rain 2. Comme on le savait déjà, il s'agira d'un Rogue-like à la troisième personne qui vous fera affronter des créatures pas commodes et où il sera question d'explorer tout en gérant ses ressources. Vous mourrez, évidemment, mais chaque cycle vous laisse l'opportunité de mettre la main sur des technologies qui vous serviront dans la partie suivante. La mission principale consistera à rassembler les souvenirs de l'héroïne, Selene, qui va tisser un lien avec la planète sur laquelle elle s'écrase sempiternellement.

Pour ce qui est des caractéristiques PS5, on nous assure que la traversée des portails entre les mondes s'opérera de manière presque instantanée grâce au SSD de la PS5, que les gâchettes adaptatives permettront de changer de visée de façon intuitive, que le retour haptique nous laissera tout ressentir, et que l'audio 3D Tempest nous immergera à fond.

Et on vous laisse avec le pitch :

Après s'être écrasée sur un monde en perpétuel changement, Selene doit explorer les ruines d'une ancienne civilisation pour s'échapper. Abandonnée à elle-même, elle va devoir combattre de toutes ses forces pour survivre. Encore et encore, elle est vaincue, obligée de recommencer son périple à chaque fois qu'elle meurt.



Dans ce rogue-like implacable, vous découvrirez qu'à chaque changement de cycle, la planète se transforme, tout comme les objets à votre disposition. Chaque boucle offre de nouvelles combinaisons, vous obligeant à adopter à chaque fois une nouvelle stratégie pour les combats.



La sombre beauté d'un monde en perdition et rempli de surprises explosives prend vie autour de vous grâce à des effets visuels époustouflants. Vous passerez de combats intenses et palpitants à des moments d'introspection viscéraux dans des décors sombres et contrastés. Explorez, découvrez et combattez tout au long d'un périple impitoyable, où chacune de vos actions est nimbée de mystères.



Conçu pour offrir un maximum de rejouabilité, le monde procédural de Returnal vous invite à vous relever après chaque défaite, pour affronter de nouveaux défis en perpétuelle évolution à chaque renaissance.

Returnal n'a pas encore de date de sortie.