Nintendo Switch : Jump Rope Challenge parti pour rester sur l'eShop

Lancé gratuitement en juin dernier par un petit groupe de développeurs de Nintendo, le très gratuit jeu de corde à sauter de la Switch devait tirer sa révérence ce mercredi 30 septembre. Mais ça, c'était avant.

Avant quoi, me demanderez-vous ? Avant que la firme de Kyoto n'en décide autrement. Jump Rope Challenge, n'a pas fini de nous faire bondir en agitant nos Joy-Cons.

Thanks to all players of #JumpRopeChallenge for recording 2.5 billion total jumps!



As new jumpers are joining, the free download will be available until further notice and will not be removed from #eShop on 30/09. pic.twitter.com/cLypprkAuH